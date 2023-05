El Recre se juega la vida en el play-off

La semana del Recreativo de Huelva está siendo tranquila. Tras la victoria ante el Torremolinos y asegurar la segunda plaza del play-off a Primera Federación, la plantilla albiazul encara con calma los dos últimos encuentros del campeonato liguero.

El defensa recreativista Trapero afirmó que el vestuario se muestra "contento" tras conseguir los tres puntos en el Nuevo Colombino y afronta "con alegría e ilusión" los entrenamientos previos al choque de este domingo (12:00) ante el Mancha Real en el que "esperan conseguir de nuevo los tres puntos".

El Recre se quitó la "presión" de encima gracias a los dos últimos resultados. La remontada en Vélez y la goleada en Torremolinos aliviaron la tensión que se respiraba entre los aficionados del Decano. Ahora, el conjunto de Abel Gómez, tras hacer los deberes, "no puede quitar el pie del acelerador" en estas dos jornadas, "entrenando y compitiendo bien" para llegar "enchufados" al play-off que es donde el Recre "se jugará la vida".

De cara a dos últimas jornadas de liga, el técnico albiazul podría plantear cambios de cara a la fase de ascenso, dando así, oportunidad a jugadores que no han contado con muchos minutos sobre el terreno de juego. Trapero aseguró que "no sabe lo que decidirá el míster" pero "todos deben seguir trabajando bien" porque no se sabe "quién jugará el fin de semana" y las "buenas sensaciones" son muy importantes para el play-off.

"Ambición de ganar" esa es la idea de Trapero que tiene claro que hay que "ganar todos los domingos, con la posición asegurada o no". El cuadro albiazul debe cerrar la temporada con una dinámica positiva para afrontar "la recta final con alegría y ambición".

Dopi también mostró sus sensaciones en rueda de prensa. El delantero del Recreativo de Huelva, comparte con su compañero "la alegría" que hay en la plantilla y "cómo se nota" durante los entrenamientos.

En la cita con el Torremolinos todo salió rodado. El gol de Pablo Caballero llegó en el momento de más incertidumbre e inestabilidad del partido, un viento "que supo cambiar" el Decano. Dopi volvió al terreno de juego, y disputó el primer partido como titular tras recuperarse de su lesión, un encuentro que devolvió "la confianza que necesitaba" y que hizo que se sintiera "muy bien". Durante el partido, Dopi tuvo unas molestias "por un golpe" que quedaron en un susto, un alivio para el vestuario recreativista ya que en las últimas jornadas, la enfermería ha estado transistada.

A Dopi "le faltan minutos" para volver a adquirir "toda la confianza" que ha perdido tras estar varios meses de baja. Nacho Heras, Salinas y Dopi en la delantera del Decano para acompañar a Pablo Caballero, con dos partidos por delante, para demostrar al técnico quién hará la dupla con el argentino al que solo le hace "falta empujarle" para que continúe marcando goles y ya después que sea Abel Gómez quien decida "quien jugar".