El Recre espera "un partido bonito ante un gran rival" para finalizar la temporada

Llega el fin. El Recre cierra este domingo ante UCAM Murcia (12:00) la temporada en el Nuevo Colombino. El conjunto albiazul afronta este encuentro como una nueva prueba antes de disputar el play-off de ascenso a Primera Federación.

"Sin relajación" así afrontó el Decano la semana de trabajo para preparar el duelo de la jornada 34 con "buen ambiente" para un partido "bonito ante un gran rival". Los universitarios llegan a Huelva con el objetivo de conseguir la victoria para, por fin, poder certificar su presencia en el play-off de ascenso.

Para la última batalla en el Nuevo Colombino, el técnico recreativista "no tiene claro todavía" en cuanto al once inicial este domingo. Adrián Víctores defendió la porteria del Decano ante el Mancha Real pero en el encuentro con UCAM Murcia, a Abel Gómez le gustaría "que jugaran los dos", es decir, que tuvieran la oportunidad tanto Rubén Gálvez como Víctores porque "interesa que ambos compitan".

El Recre quiere "sacar un once competitivo" porque será una prueba importante a una semana del play-off. Están los justos para el duelo de UCAM Murcia y todos "tendrán minutos". El rival llega a Huelva sin tener nada claro y no pondrá nada fácil al Decano. "Un partido importante" para el Recre porque los universitarios se juegan "mucho" y es una "buena piedra para dar un buen nivel".

El Recre "trabajará y peleará" para cerrar el curso con una victoria y "buenas sensaciones". La plantilla albiazul quiere "terminar de cumplir los retos" de la presente campaña y marchar al play-off de ascenso con buen pie después de certificar la segunda plaza del grupo IV en la jornada 32 ante el Torremolinos.

Abel Gómez no descarta "probar" nuevos movimientos en el once para seguir ensayando de cara a lo que viene en las próximas semanas. Todo un reto para conseguir el gran objetivo. La tranquilidad llegó al vestuario recreativistas después cumplir el objetivo que generó confianza en el grupo y que le permitirá "terminar con buenas sensaciones por tener menos responsabilidades" y "liberarse" tras no tener tanto en juego.

Para este encuentro, vuelven Iago Díaz que entrará en la convocatoria. Adriá Arjona también volvió al trabajo pero hasta este sábado no se conocerá si estará disponible. Bernardo se reincorporó con el grupo y poco a poco se ira conociendo su evolución. La mala noticia es la baja de Nacho Heras. El club anunció la lesión que sufre el recreativista con una fractura en la mano que, al menos evitará el quirófano, pero el Recre tendrá que esperar a "sus sensaciones" para conocer si estará o no para el play-off.

El técnico albiazul hizo mención en rueda de prensa al caso Simo. Abel Gómez "respeta la decisión" del canterano del Recretivo de Huelva por el que apostó para el primer equipo pero será el club el que tenga que tomar medidas.

De cara al play-off, el míster "no tiene preferencias" porque todos son "equipos fuertes y potentes". Todo a la espera de que el lunes se conozcan los emparejamientos con la celebración del sorteo de la fase de ascenso a Primera Federación.