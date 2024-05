El Recre encadena dos victorias consecutivas por primera vez en la segunda vuelta

El Recreativo de Huelva parece estar cogiendo carrerilla en el momento más decisivo de la temporada. Aún no se sabe si la reacción ha llegado demasiado tarde, pero lo que está claro es que los aficionados del equipo más antiguo del país se han ganado la licencia para soñar. En un fin de semana redondo para los intereses recreativistas, solo queda confiar en ganar los últimos cuatro encuentros de liga de forma consecutiva. Ya van dos.

Tal y como se le pedía al conjunto de Abel Gómez, los deberes se están haciendo en tiempo y forma. Ante el Intercity resolvió el partido antes de llegar al minuto 50 y el Algeciras no fue rival a pesar de llegar igualados al descanso. La derrota del Ceuta en Alcoy la mañana siguiente dejó a los albiazules a un punto del playoff de ascenso cuando quedan seis por disputarse. Queda la mitad del trabajo.

La segunda vuelta se le estaba haciendo larga al Recre. Con los últimos triunfos, los albiazules han cosechado 23 puntos en el segundo tramo de competición con un balance de seis victorias, cinco empates y seis derrotas. Unos números irregulares para un equipo que quiere estar en playoff, pero que de momento le sirven para llegar con vida a la penúltima jornada liguera.

En estos 17 encuentros desde el mes de enero no había sido capaz de encadenar dos triunfos consecutivos. Hasta el sábado. Después de cada victoria vinieron precedidas tres derrotas y un empate. Nunca un triunfo, al contrario que sí hizo en la primera vuelta, donde logró concatenar en un par de ocasiones tres o más victorias seguidas.

El final de campeonato recuerda en cierta medida al mejor momento del Decano esta temporada. Durante los meses de diciembre y enero, lograron superar al Linares (0-2), Recreativo Granada (1-0), Algeciras (2-3) y Atlético Baleares (0-2). Precisamente, ante el filial nazarí el Recre asaltó la quinta plaza por primera vez. Este sábado, los caminos de ambos clubes se vuelven a encontrar y los onubenses tendrán una nueva oportunidad de conseguir el ansiado quinto puesto con los granadinos como protagonistas.

En manos de Atlético B y Mérida

Desgraciadamente, las recientes victorias no permiten depender de sí mismo al Recreativo, aunque sí podría hacerlo en la última jornada si gana en Granada y el Ceuta no pasa del empate ante el Atlético de Madrid B. Por los colchoneros pasan parte de las esperanzas onubenses. No solo por la visita al Alfonso Murabe, sino porque también recibirán al Murcia, inmediato perseguidor del Recre y que también está al acecho.

Caprichos del destino, el Mérida tomará el camino del filial rojiblanco a la inversa. Una vez salvado matemáticamente, rendirá cuentas en el Enrique Roca de Murcia y cerrará la temporada en casa frente al conjunto caballa. Primero toca terminar la tarea. A partir de ahí, los de Abel Gómez quedarán en manos de indios y romanos.