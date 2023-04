El Recre se prepara para "el partido más importante de la temporada"

El Nuevo Colombino acoge este domingo (19:00) el penúltimo duelo del Recre como local del campeonato liguero. El choque con el Juventud Torremolinos será decisivo para garantizar la presencia del conjunto de Abel Gómez en los puestos de play-off de ascenso a Primera Federación.

La victoria de la jornada anterior ante el Vélez dio un chute de motivación al Decano. El desarrollo del partido no acompañó pero el resultado final fue inmejorable para el Recre. Las cosas, al fin, salieron como debían o, al menos, esas fueron las sensaciones. Una victoria que "ayudó mucho por la manera en la que fue" y que anima a la plantilla albiazul para afrontar "con ánimo e ilusión" el final de la campaña.

Nueve puntos quedan en juego en la campaña 2022/2023 y el Recre debe pelear para sacar el máximo de puntos posibles y así cumplir con el primer objetivo. Queda muy poco y este fin de semana, el equipo "podrá certificar el puesto en play-off" centrándose en "su trabajo" y "ganar el partido" para después también pelear por "el segundo puesto".

Todos los hombres de Abel Gómez son imprescindibles y pelean para ayudar al Recreativo de Huelva a conseguir el objetivo. El técnico albiazul elabora los once en cada encuentro teniendo en cuenta "la importancia" de los que se quedan en el banquillo. Un partido que se preparó para ser protagonistas en el terreno de juego y generar más situaciónes ofensivas. Los cambios en la segunda mitad ante el Vélez "salieron bien" pese a tener el resultado en contra tras el penalti de Trapero, el Decano consiguió la victoria.

El Recre no tiene buenos recuerdos del rival de este domingo. El Juventud Torremolinos goleó al Decano en el partido de la primera vuelta lo que hizo que el cuadro albiazul se despidiera de 2022 de una manera agridulce. El cuadro de Antonio Calderón "ha mejorado mucho en las últimas jornadas" y ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos, dos de ellos fuera de casa, lo que demuestra que es un equipo "que está haciendo bien las cosas en el último tramo".

La clave de este domingo será "hacer un partido más completo" para conseguir los tres puntos en el Nuevo Colombino. La segunda plaza "no es vital" pero "sí muy importante" para el equipo. Para ello y sacar el máximo beneficio a los últimos encuentros de la liga regular, el Recre necesita tener la enfermería despejada. Este sábado se conocerá el estado de Sergio Chinchilla que sufre molestias en un tobillo por un golpe junto con Josiel Núñez que continúa "un poco rengueante" y Bernardo que también se valorará si está o no disponible para el duelo ante el Juventud Torremolinos. El cuadro albiazul recupera a Fran Ávila pero no contará con Alberto Trapero por sanción.

El encuentro se disputará el domingo a las 19:00 una vez hayan finalizado todos los encuentros del grupo IV así que el Recre jugará "con esa presión extra" de saber el resto de resultados pero independientemente de lo que pase en el resto de duelos, el Decano "se debe centrar en conseguir la victoria".

Los partidos en el Nuevo Colombino son claves. El Recre consiguió tres victorias en los últimos cuatro encuentros que jugó como local y ahora tiene seis puntos en juego en feudo albiazul. Las cuentas son fundamentales y este "partido es clave", "el más importante de la temporada" para dar un paso y "asegurar la posición" en la que está el Decano.