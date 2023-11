Copa del Rey: El Recre, a desquitarse de la última derrota en liga a costa de un Tudelano en racha

La Copa del Rey es otra cosa. Tiempo de cambiar el chip y de ilusionarse con una competición en la que el Recreativo de Huelva tiende a crecerse. Y no hay mejor manera de iniciar esta andadura que dejando atrás la derrota del pasado fin de semana ante el Córdoba y, sobre todo, las malas sensaciones de la segunda mitad en El Arcángel, donde se vio a un equipo que no quería el balón. No será fácil, pues el Tudelano recibe al Decano (miércoles a las 18:00) en una dinámica muy positiva, tras cuatro partidos sin perder y marchando tercero en la clasificación del grupo 2 de Segunda Federación.

El torneo del KO es una cita que puede servirle al Recre de soplo de aire fresco con el que tomar impulso y ganar en motivación para lo que viene en las próximas semanas. La realidad es que el cuadro albiazul no llega en el mejor momento de la temporada, pero lo cierto es que este tipo de eliminatorias son una incógnita en lo que al rendimiento de cada equipo se refiere.

El Tudelano llega a la eliminatoria con un balance de cuatro partidos consecutivos sin perder y con una victoria muy importante en la última jornada en Zubieta ante la Real Sociedad B. Los navarros vencieron por 1-2 y se colocaron terceros a cuatro puntos del liderato. El buen estado de forma de la plantilla y la entrada gratuita para todos los aficionados son las dos grandes bazas con las que el cuadro de Tudela espera imponerse al Decano.

Abel Gómez sopesa aún su alineación para este miércoles y no ha querido dar pistas sobre lo que prevé alinear, aunque sí reconoce que será una cita para que los menos habituales disfruten de minutos. Tanto es así que tres futbolistas que partieron de inicio ante el Córdoba no viajan, véase Trapero, Domínguez y De la Rosa.

En la portería, Adrián Víctores podría tener sus primeros minutos de la temporada en reemplazo de Rubén Gálvez. El guardameta madrileño ya dejó grandes sensaciones en los pocos partidos en los que pudo participar el pasado ejercicio, por lo que este choque es un aliciente para él, sobre todo, porque cuanto más prolongue el Recre su estancia en el torneo, más posibilidades tendrá de demostrar que está sobradamente preparado para suplir al portero onubense cuando sea necesario.

Vuelve a la convocatoria Antoñito tras su sanción, quien podría ocupar el lugar de Sergio Díez, que podría tener descanso tras sus 90 minutos en Córdoba; y también se prevé que Pinillos pueda debutar, bien sustituyendo a Rahim en el flanco izquierdo, bien como central. También se espera que Gálvez goce de minutos en el centro de la defensa.

El tridente del centro del campo, que se presume inamovible en Liga, también tendrá nuevos dueños en esta eliminatoria. Iturraspe espera partir de inicio y Liberman Torres podría ocupar la posición de mediocentro más atrasado. Igualmente, Iago Díaz y Víctor Morillo son también candidatos a ocupar las bandas con las bajas de Domínguez y De la Rosa.

Ya en la punta de ataque, Caye Quintana podría tener su primer descanso de la temporada y su lugar quedaría para Nacho Heras, presumiblemente. No obstante, el madrileño también podría caer a banda, o bien, compartir la zona de ataque con Juan Villar, quien aún no ha sido titular.