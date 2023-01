El Recre cuenta con Dopi y Caballero en un mes

El fútbol da muchas vueltas. Goles, derrotas, lesiones, fichajes, celebraciones.. no para. Y este curso las emociones en el Recreativo de Huelva van de extremo a extremo. Las victorias, el segundo puesto afianzado... contrastan con la lesiones, los fichajes que se necesitan.... Al final son piezas que Abel Gómez tiene que encajar como un puzle cada domingo y que los jugadores respondan con fútbol y goles. No hay otra para seguir la estela del líder, el Antequera, y recortar los ocho puntos de desventaja que marcan el ascenso directo.

Para ello el Recre necesita delanteros. Es la demarcación con más titulares -de prensa- de la temporada. Y los que quedan. Los dos delanteros del Decano son Dopi y Pablo Caballero. Y a pesar de sus lesiones, fuentes consultadas por este periódico aseguran que ambos serán de la partida en un mes, aproximadamente. El primero, que estaba siendo la referencia goleadora del Decano se lesionó en noviembre. Parecía que tendría que pasar por quirófano y el Recre se planteó liberar su ficha. Pero no, evitó la operación, y ayer se ejercitó en solitario en el gimnasio de la Ciudad Deportiva. Es una noticia esperanzadora para el club y la afición.

Luego está Pablo Caballero, que estando él de nueve solo, ha sacado hacia delante la bandera de los goles, mientras se seguía esperando la llegada de delanteros en el mercado invernal. Pero mala suerte, se lesionó la pasada semana. Una rotura en el cúbito del brazo izquierdo y a operarse. Ahora parece que, con todo, en un mes estará disponible de nuevo.

El Recre ha pasado en apenas un suspiro de no tener a ningún delantero de los que tenía -un hecho que iba para largo- a poder contar con ellos en unos 4 partidos. Son doce puntos por delante, sí. La idea es traer cuando antes a Salinas, el delantero del Yeclano, según adelantó el periodista Ángel García. Es el elegido por el director deportivo del Decano, Dani Alejo. El atacante ha sumado 6 goles esta temporada. Pero el Recre no puede hacer más movimientos hasta que quede una ficha libre sénior. Diawara, que no cuenta para Abel, aunque el pasado domingo disputase unos minutos, y Edmilson, están en la rampa de salida, según ha podido saber este periódico. Prácticamente queda la firma para la rescisión de contrato. Hasta entonces no podrá venir Salinas.

Después está el caso de Juan Delgado, el delantero, que se quedó en el club, in extremis, el último día del mercado veraniego. No ha llegado a entrar en ninguna convocatoria porque recayó de la lesión que arrastraba. Se desconoce su situación y la decisión que tomará el club. Aun así, con la presencia de Dopi y Pablo Caballero en un mes puede que el Recre solo vaya a por un nueve al mercado, que sería el propio Salinas. Pero claro, antes de llegar, tienen que salir.

Lo que está claro es que el Recreativo de Huelva viajará a Murcia para enfrentarse al UCAM este domingo sin delanteros. De nuevo, el entrenador, Abel Gómez, tendrá que tirar de imaginación para lograr una victoria en un campo más que complicado. Tanto es así, que ningún equipo ha conseguido ganar esta temporada. Esto solo ocurre aquí y en Antequera. El Decano viene de hacer un partido muy completo en el Nuevo Colombino ante el Mancha Real, pero el de este domingo es un nuevo encuentro, en el que habrá un jugador menos, como es Pablo Caballero, por lo que el once cambiará y el banquillo se completará con otro jugador.