El Recre cocina a fuego lento

El Recreativo de Huelva todavía no tiene un entrenador que comande el banquillo. El club contaba con que esta semana tendría a su hombre, y poner así una pieza clave para comenzar a conformar una nueva temporada. Eso sí, aunque en principio no se esperan novedades durante lo que resta de semana, todo puede dar un giro repentino, algo habitual en estas cosas del fútbol. Eso sí, la firma del entrenador se está demorando más de lo deseado por el club onubense. Y el plazo de espera no es infinito. Porque el tiempo corre.

El Recre tiene previsto lanzar su campaña de abonados en los próximos días. Para ello es fundamental amarrar primero la contratación del entrenador como cabeza visible del proyecto deportivo. La intención es que el anuncio se produzca antes de la presentación de la captación de socios como gran reclamo. También hay operaciones de futbolistas muy avanzadas y pendientes de su anuncio. Entre ellas destacó en las últimas horas la confirmación por parte de la Cadena Ser del fichaje del extremo Iago Díaz, quien regresaría a Huelva donde dejó un grato recuerdo hace tres temporadas.

El elegido por el Decano desde hace dos semanas es José Juan Romero. El preparador quiere sentarse en el banquillo recreativista y en el Nuevo Colombino tienen en el sevillano a su gran apuesta. Nada ha cambiado en ese sentido desde que se establecieron los primeros contactos. Durante este tiempo la tensa espera en Huelva es por una rescisión de Romero que no llega. El de Gerena tiene un año más de contrato con el Eldense de Primera RFEF, con el que acaba de ascender. Su deseo claro es salir de Alicante para firmar por el Recre. El entrenador juega su partido en los despachos mientras el Recre lo espera. Aunque si no se resuelve la papeleta a corto plazo, se activaría una alternativa.

El Decano puso sus ojos en un preparador con una amplia experiencia en banquillos de la categoría y que sabe lo que es ascender de categoría. Lo hizo con el Gerena, el Betis Deportivo, el Ceuta y de nuevo con el Eldense. No obstante, la dimensión de un club como el Recre es superior a la de sus anteriores plazas. No le importa bajar un escalón para volver a entrenar en Segunda RFEF. Ascender con el Recre lo pondría en órbita. Lo sabe y es su apuesta.

El nombre de José Juan Romero es un clásico veraniego. El sevillano ha sido vinculado al Recre en varias ocasiones en los últimos tiempos, si bien su aterrizaje nunca fraguó. Ahora está ante la ocasión más madura de cuantas se han presentado. Sería el segundo de la saga Romero en defender los colores albiazules, ya que su hermano Quique fue jugador recreativista en la temporada 2002/03 en Primera División. El delantero estuvo una campaña a las órdenes de Lucas Alcaraz.

La segunda quincena de junio será frenética en el Nuevo Colombino con la confirmación de todas las operaciones que se encuentran en marcha o planteadas. Hace ya dos meses que terminó la competición y en menos de cuatro semanas comenzará la pretemporada. El balón vuelve a rodar.