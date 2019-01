El Recre muestra madera de candidato ante el Villanovense (1-3)

2018 terminó con tranquilidad, 2019 comienza con alegría, una de esas que además invita a pensar que vendrán más. Despejado el horizonte se ve el futuro de otro color. El Recre que empieza el año lo hace con fuerza, con solvencia y con síntimas de crecimiento a las puertas de una segunda vuelta en la que podrá aspirar a todo siempre que no salga debilitado del mercado invernal. Una victoria donde no había arañado nada desde que cayó a Segunda B y una demostración clara de que este Decano a los mandos de Salmerón todavía no ha tocado techo. Tiene madera de candidato.

El Recre fue superior a su rival. Lo fue en conjunto y en situaciones particulares y sólo peligró su victoria por no cerrar antes un encuentro que fue suyo desde la pizarra. El once inicial del Decano ya fue una clara declaración de intenciones de Salmerón. El almeriense decidió fortalecer el medio con Borja Díaz y Llorente juntos por delante de Tropi. Un trivote con la intención clara de amarrar el partido en un escenario que habitualmente se le atragantó al Recre. Para romper el entramado defensivo le dio la responsabilidad al tridente onubense Barroso-Caye-Quiles. Sobre el césped la pizarra tuvo claro color recreativista.

El Villanovense apretó de salida con una presión alta que obligase al Decano a jugar demasiado cerca de su área. Si ese fue su plan, le valió poco. Con el dibujo albiazul no le costó demasiado maniatar a su rival. Mucho más metido que su oponente ya le puso en aprietos al primer minuto del encuentro. No captó el mensaje su oponente, que muy blando atrás se vio lejos del habitual equipo sólido que se ha encontrado el Recre en sus visitas al Romero Cuerda. A los diez minutos quedó claro con tres ocasiones seguidas de gol que detuvo el meta Isma Gil hasta que Víctor Barroso puso por delante al Recre.

El gol dejó tocadísimo al Villanovense. Muy nervioso e impreciso, el equipo onubense dominó ampliamente la situación. Su rival dudó entre dar un paso al frente o mantener el plan inicial, entre descubrirse o confiar en el tiempo que todavía tenía por delante. Quien no tuvo ninguna duda fue el Recre. Olió sangre y quiso más. Caye se plantó ante Isma Gil pero no acertó en el remate.

El Villanovense despertó pasado el minuto 20 cuando pudo asomarse por primera vez a la meta de Marc Martínez. El partido requería de ese Recre sólido y agresivo de los inicios de temporada, aquel al que hacerle un gol se convertía en una quimera. Si encontraba esa versión de sí mismo le bastaría con esperar su ocasión con la pólvora de sus últimos metros para liquidar el encuentro. Ahora bien, su mayor rival era precisamente él porque en escenarios similares había mostrado tanto esa primera versión como otra acomodada en la que terminaba por dejarse por el camino por los puntos por no cerrar los partidos.

Pudo hacerlo antes de la media hora. Víctor Barroso se encontró con la madera con un golpeo ajustado en el 29. Y segundos después Israel Puerto en un lanzamiento de esquina no aprovechó su superioridad aérea. Ya había merecido el Decano un 0-2 con el que respirar el resto de la tarde. Habría sido determinante ante un Villanovense que solo generó peligro en un desajuste defensivo albiazul que Pedro Montero no supo aprovechar. Si el Recre no cometía fallos no parecía que su oponente tuviese recursos para forzarlos. Esa jugada lo demostró y lo advirtió. No era la primera vez que el Decano terminaba por lamentarse.

Una vez más ante un escenario conocido. El 0-1 era la mejor noticia para el Villanovense. El resultado seguía abierto, lo que ya era bastante premio después de una primera mitad de claro dominio recreativista. Por si quedaba alguna duda del riesgo que corría el choque con el 0-1 llegó un serio aviso serón. Un gol anulado por clara falta local en el 55’ que no subió al marcador, pero dejó claro que un tanteo tan corto dejaba el duelo en manos de un accidente que diese al traste con todo el trabajo hecho.

Y el partido se convirtió en lo que más temía el Recre. Su incapacidad para cerrarlo le dio alas al Villanovense. Los de Julio Cobos llevaron el balón al campo contrario a base de empuje. No necesitó mucho más. Una serie de lanzamientos de esquina lo terminó por aprovechar Espín para imponerse por arriba y llevar la igualada al marcador. Una historia familiar si no fuera porque 2019 pinta diferente.

Salmerón ya lo tenía preparado en la banda. El gol aceleró el movimiento. Iago Díaz entró al campo para buscar algo más de profundidad por las bandas. Su rival pasó a controlar el juego ante un Decano amparado de forma clara al contragolpe. Los dos iban a tener sus opciones. Andrade fue el primero en disfrutar de una ocasión clara con el Villanovense muy abierto.

Para ese duelo necesitaba refrescar Salmerón su ataque. Sentó al agotado Caye Quintana y el resultado fue impecable. Alberto Ródenas al espacio destrozó al Villanovense en el 74. Un gran pase de Tropi lo definió a la perfección el atacante cedido por el Atlético de Madrid.

El Villanovense ya no tuvo capacidad de respuesta. La entrada de Traoré permitió a Salmerón recuperar el control del juego, cerrar más el partido y jugar con el reloj. A su rival le quedó el recurso más básico que tiene el fútbol. Se dedicó a pegar pelotazos sin criterio a la espera de un milagro, porque sólo así podría llegar un gol local. Sí que lo hizo la sentencia albiazul. Una contra de Traoré la liquidó Borja Díaz para hacer el tercero y frmar la victoria con la da comienzo un 2019 cargazo de esperanza.

FICHA TÉCNICA:

Villanovense: Isma Gil, Sergio Domínguez (Rafa Navarro 85’), Tapia, Javi Sánchez, Espín, Pajuelo (Raillo 61’), Álex Romero (Puerto 32’), Selfa, Carrasco, Poley y Pedro Montero.

Recreativo: Marc Martínez, Pina, Andrade, Israel Puerto, Diego Jiménez, Tropi, Borja Díaz, Llorente, Caye Quintana (Alberto Ródenas 71’), Víctor (Iago Díaz 63’) y Quiles (Traoré 86’).

Árbitro: Mallo Fernández (León). Mostró amarilla a Víctor Barroso (27’), Pina (32’), Caye (60’); y a Pedro Montero (50’), Sergio Domínguez (57’), por el Villanovense.

')Goles: 0-1 Víctor Barroso (10’). 1-1 Espín (63’). 1-2 Ródenas (74’). 1-3 Borja Díaz (93')

Incidencias: Encuentro disputado en el Romero Cuerda de Villanueva de la Serena ante unos 1.500 espectadores con medio centenar de seguidores del Decano en las gradas. Terreno de juego en irregulares condiciones. Mucho frío en una tarde despejada.