Un Recre en estado de gracia (2-1)

Al recreativista todavía le dura la sonrisa. No es para menos. El Recre es cuarto, está en puestos de play off y por más que los incrédulos se pellizquen... Es real. Hasta mayo todavía queda mucho que pelear, que sufrir, que ganar y también que perder, pero que nadie le quite el goce de volver a disfrutar cuando anteayer la agonía lo tenía sobrecogido. El encuentro comenzó a las 13:45. Mucho antes de que rodase el esférico sobre el césped albiazul ya estaba en liza el Recre-Badajoz. Los resultados de la mañana transformaron el duelo con una trascendencia extra. Si había motivación, las derrotas de San Fernando y Balona la dispararon hasta cotas próximas a duelo de final. Hacía mucho tiempo, demasiado, que el recinto de la Ría no tenía la oportunidad de ver a su Decano en lucha por algo más que la supervivencia y la agonía. Controlar el ánimo fue el primer rival que tuvo que doblegar el Recre, que saltó al campo excitado por la posibilidad de ser equipo de play off después de todo lo sufrido. La aceleración inicial tuvo mucho que ver con ese clima, tanto como la dificultad en el tramo final.

La salida con Ródenas y Caye Quintana pilla por sorpresa a Nafti, que no encuentra capacidad de respuesta

El ciclón albiazul borró al Badajoz del campo. Nafti se vio superado por el dibujo recreativista con Ródenas y Caye en punta y por la intensidad de un equipo que firmó quince minutos espectaculares. A los dos minutos un pase interior de Andrade sirvió a Ródenas para batir a Kike Royo por bajo. Fue la antesala de los mejores minutos de la temporada. En un estado de forma espectacular y con el ánimo por las nubes, el marcador a favor disparó a los albiazules que pasaron por encima de un Badajoz que no era capaz de sacudirse el repaso recreativista. La presión albiazul y la movilidad de sus atacantes desarboló a los pacenses, que tardaron más de quince minutos en salir de su campo, donde el Recre los encerró.

Los primeros 15 minutos de partido fueron los mejores de la temporada, a un ritmo altísimo por parte albiazul

Le recordó al Decano que seguía en el campo en el 20 con un golpeo que saco bajo palos Andrade. Mantener el ritmo de salida era imposible para los onubenses, que vieron como las fuerzas se equilibraban. En cuanto Quiles aparecía por dentro se volvía a romper el encuentro. El onubense es el jugador diferente en la zona de creación, una parcela en la que el partido de Borja Díaz fue sensacional. Sobre ambos reconstruyó su dominio el Recre en la fase final del primer acto. No tuvo ya la chispa del arranque ni encontró un oponente tan vulnerable como el Badajoz del inicio. Ya no tuvo la misma presencia ofensiva del comienzo, aunque tampoco sufrió para acometer las respuestas de un rival que si inquietó fue por la mínima distancia del marcador más que por su fútbol.

El Badajoz iguala la contienda en juego antes de la media hora, pero no genera peligro real hasta la segunda mitad

Nafti no quería que le volviese a pasar en la segunda mitad. Su Badajoz salió sin las dudas de la primera mitad tras el descanso. Obligó al Recre a dar un paso atrás. El técnico además metió muy pronto más pólvora con Francis Ferrón por Adama. La respuesta albiazul fue colocar a Fernando Llorente en el centro para hacerse con el control del centro del campo que había quedado adelgazado en el bando pacense. No encontró el paso perdido el equipo de Salmerón.El Nuevo Colombino respondió con fuerza cuando el Badajoz generó problemas al Decano. La grada quiso sostener a un Recre que fue cediendo terreno con el paso de los minutosm quizá presa del desgaste de su ímpetu inicial. Sin una gran presencia, el equipo de Nafti se encontró con el 1-1 en una indecisión defensiva albiazul en el minuto 70.

Cuando se queda sin fútbol, el Recre encuentra en su intensidad la fuerza para volver a meterse en el partido

La fe de este Recre en sus posibilidades en estos momentos no tiene límites. Ni el mejor Badajoz del partido le hizo dudar. Se vio con el empate y se fue arriba. Apretó ya con más garra que fútbol hasta que encontró de nuevo la ventaja. Un zapatazo de Diego Jiménez encontró la escuadra para colocar el 2-1 en el 75. El capitán golpeó con rabia, con toda la fuerza contenida de un recreativismo que ha sufrido mucho. Al Recreativo ya no le quedaban fuerzas sobre el césped, pero le sobraron en la grada. Sufrió incluso con diez cuando Cristian fue expulsado. Se aferró a su victoria consciente del valor que tenía. Apretó los dientes para ser equipo de play off. Ahora le toca defenderlo hasta mayo, pero hoy merece disfrutarlo.

FICHA TÉCNICA:

Recreativo: Marc, Pablo Andrade, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Caye Quintana (Chico Díaz 81’), Víctor Barroso (Llorente 55’), Quiles, Borja Díaz, Diego Jiménez y Ródenas (Iago Díaz 67’).

Badajoz: Kike Royo, Tony Bao, Eneko, Mario Gómez, Cristian, Adama (Francis Ferrón 53’), David Martín (Guzmán 66’), Kamal, Eder (Lamarca 78’), José Ángel e Higón.

Árbitro: Patiño Álvarez (madrileño). Mostró amarilla a Eneko (27’), Cristian (38’ y 83’), Mario Gómez 57’), Kamal (63’), José Ángel (73’), Francis Ferrón 76’) por el Badajoz; y a Caye Quintana (51’), Israel Puerto (76’), Chico Díaz (87’), Iago Díaz (89’), Iván González (90’), por el Recreativo.

Goles: 1-0 Ródenas (2’). 1-1 Mario Gómez (70’). 2-1 Diego Jiménez (75’).

Incidencias: Unos 9.500 espectadores en el Nuevo Colombino con unos 200 aficionados del Badajoz en la grada para acompañar a su equipo. Terreno de juego en mejores condiciones que en las jornadas precedentes. Mucho frío.