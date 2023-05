El Recre ve el partido del UCAM Murcia como el ensayo perfecto para medir su nivel para el play-off

El Recreativo de Huelva no se relaja pese a tener asegurada su segunda plaza. Así lo remarcan los jugadores albiazules durante la semana previa al último partido de la competición liguera, frente al UCAM Murcia en el Nuevo Colombino (Domingo, 12:00). No deja de ser una prueba y, por la entidad del rival, el ensayo ideal si se quiere mantener la dinámica positiva de los últimos duelos en los de play-off, el momento más ansiado por afición, jugadores y cuerpo técnico.

Manu Galán tilda al partido frente a los murcianos de "una prueba más" para mostrar "nuestro mejor nivel". Tanto es así, que "le damos mucha importancia al partido del domingo, tanto por el rival que es como por el momento de la temporada en el que llega".

El anterior encuentro ante el Mancha Real, con la segunda posición ya afianzada, sirvió para que los menos habituales tuvieran más minutos. La tónica puede ser la misma en el partido ante el UCAM Murcia y preguntado por ello en rueda de prensa, Galán asegura que quiere disputar el partido "porque es competir y eso nos hace estar a nuestro mejor nivel". Quiere jugarlo todo, subraya, y no cierra puertas a una posible titularidad el domingo que se traduzca en partir desde el banquillo en la eliminatoria por el ascenso, sino que desea "jugarlo todo y ganarme mi puesto, como mis compañeros".

Estar en el tramo final de la temporada, en aquel que todos esperaban, no ha cambiado el ambiente en el vestuario que, según el defensor, "entrena al 200% desde el inicio de la temporada, ni se ha intensificado ni nos hemos relajado". Resta el objetivo más importante de todos y Manu Galán asegura que la palabra relajación no se contempla en estos momentos porque, de existir relajación, "somos nosotros los que nos perjudicamos, de ahí que siempre estamos en tensión y con la máxima concentración", vitales para "lo que nos viene, que no es poco". Ello, prosigue, "nos hará sacar nuestra mejor versión".

En un momento del ejercicio en el que no pocos aficionados juegan a adivinar el rival, Galán reconoce que a él le es indiferente. El único hándicap es el terreno de juego del equipo contrario, si es césped artificial o natural, "si bien hemos demostrado que podemos competir bien en esos campos. No es un problema para mí".

Sobre el devenir de los últimos partidos, el defensa reconocía que, a excepción del duelo ante el Torremolinos, "el resto no tuvieron resultados abultados", pero "es porque todos se juegan algo y es muy difícil competir contra los que se juegan mucho al final de temporada". Aun así, la clave para Manu Galán es que "que no nos hemos relajado en ningún momento y no tenemos que hacerlo para seguir la senda positiva".

También pasaba por sala de prensa Adrián Víctores, quien afirmaba haberse sentido "muy cómodo" el pasado domingo en su debut liguero, destacando el apoyo de sus compañeros. "Siempre que el míster me da la oportunidad intento estar lo más seguro posible. Consiste en ello el fútbol, en dar lo mejor de sí", por lo que espera que el domingo ante el UCAM Murcia pueda volver a ser titular.

El guardameta reconocía que le hubiese gustado jugar más en esta campaña, pero también cree que "Rubén Gálvez está a un nivel muy alto, que lo sitúa como uno de los mejores porteros del grupo" y, de hecho, Víctores también se siente parte de ello "porque aprendemos juntos". "No hay nada que recriminar y si me toca jugar, trataré de estar a la altura".

El portero desconoce si volverá a partir en el once inicial, pues aún Abel Gómez no ha dado pistas sobre lo que quiere alinear el fin de semana. Subraya, además, el "buen ambiente" que hay en el equipo, sobre todo, "ahora que te liberas de la presión con la segunda plaza afianzada".

El UCAM será un buen rival para medir el nivel de los albiazules de cara a los play-off, un nivel que según el portero es "bastante bueno para competirle a cualquier equipo".