El Recre quiere primero al entrenador y después llegarán los fichajes

La hoja de ruta está clara. El Recre quiere amarrar a su entrenador a lo largo de esta semana y posteriormente acelerar todos los movimientos que tiene en marcha. Y en ese plan sigue ocupando un papel principal el sevillano José Juan Romero. El técnico tiene un año más de contrato con el Eldense, por lo que tendría que rescindir en Elda antes de sentarse a negociar las condiciones con el Recre. En este sentido, el propio entrenador aseguró ayer en la Cadena Ser local que su intención era la de cumplir el año que le resta. No obstante sus relaciones con el actual club no son las mejores, como quedó de manifiesto durante el campeonato, y en el Decano no pierden la esperanza en que finalmente se produzca una salida que lo ponga a tiro.

De producirse, el acuerdo con el Decano sería factible. En el Nuevo Colombino esperan que todo quede resuelto a la largo de la semana, tanto si finalmente culmina el interés por Romero como si fuera preciso activar un plan B. La intención es poder anunciar al técnico como primer gran fichaje de la próxima campaña y a continuación comenzar con el resto de movimientos que tiene ya avanzada la dirección deportiva. Además, al técnico le corresponderá tomar de forma consensuada con Dani Alejo alguna de las decisiones pendientes relativas a salidas de jugadores u operaciones avanzadas pendientes de firma.

La situación de José Juan Romero es compleja. El sevillano mantuvo este martes una reunión con los dirigentes del Eldense para analizar su contrato. Sobre la mesa están las cantidades pendientes ya sea en concepto de nóminas de esta campaña como de la prima de ascenso. El Decano valora varios aspectos en la figura de José Juan Romero que lo convierten en el favorito para el puesto. Es un entrenador que atesora una experiencia reciente exitosa en plazas no sencillas como Ceuta o la propia Elda, donde supo sobreponerse a diferentes problemas externos. También paso por el Betis Deportivo, donde a pesar de ser un filial tuvo que lidiar con un entorno mediático exigente. Son situaciones a las que no ha tenido que hacer frente alguno de los otros nombres que hay sobre la mesa. A esto se añade que su filosofía de juego gusta en el Nuevo Colombino. Y no es un elemento menor el conocimiento de la casa, por su cercanía familiar como jugador de su hermano Enrique y la asistencia habitual a partidos. Además hay un elemento capital: el interés por venir. José Juan Romero lleva varios años vinculado cada verano al Decano. La operación nunca pudo llevarse a cabo. El sevillano acumula ya tres ascensos de categoría consecutivos con tres clubes diferentes, pero ninguno de ellos le puede dar la dimensión que cobraría lográndolo con el Recreativo. La apuesta es común. El equipo albiazul quiere a un entrenador ganador y éste a su vez quiere una entidad diferencial con la que su éxito adquiera la notoriedad que hasta ahora no tuvo. El ascenso con el Recre pondrá en órbita a quien lo consiga.

El plan del Recre es clara en este sentido. El Decano tiene previsto lanzar su campaña de abonados en la tercera semana de junio. Tiene algo más de diez días por delante. Es el plazo que se fijan sus rectores para tener cerrado al técnico y anunciados los primeros nombres. La elección de estas piezas debe ser el primer acto de campaña. El objetivo de la campaña será superar los 9.400 socios de la pasada temporada. El listón está fijado en los 11.000.