La deuda actual del Recre con Hacienda es de la última temporada en Primera y las dos siguientes en Segunda

Casi una década después de su último partido en Primera División, el Recreativo todavía paga la factura de los excesos y lo seguirá haciendo durante muchos años más. Los focos de la élite se apagaron en el Nuevo Colombino hace ya bastante tiempo, pero no su carga que llega cada seis meses en forma de pago a Hacienda, cuya deuda actual se generó entre 2008 y 2010, con el club propiedad del Ayuntamiento bajo el mandato del PP y a pesar de los ingresos obtenidos en la máxima categoría. La totalidad de las cantidades acogidas por el convenio singular suscrito con la Agencia Tributaria hace ahora casi un año tras la intervención municipal y a las que debe responder sí o sí de forma semestral el Recre responden a los ejercicios 2008, 2009 y 2010, según la documentación a la que ha tenido acceso Huelva Información. En total el Decano devolverá en los próximos ocho años 4.398.066 euros en dos pagos anuales (septiembre y marzo), como quedó reflejado en febrero.

Un informe interno del Ayuntamiento expone la estructura de la deuda con Hacienda que ahogó y todavía hoy lo hace a la entidad recreativista. No deja dudas. El Recre paga cada seis meses y tendrá que seguir haciéndolo al menos durante casi una década más los impagos correspondientes al IVA, retenciones y rendimientos del capital mobiliario, entre otros, generados por la última temporada del Recre en Primera División y las dos siguientes, antes de la entrada del club en concurso de acreedores. El Recre se enfrenta a una semana decisiva para su futuro institucional. El jueves se debate en el pleno del Ayuntamiento de Huelva un plan de rescate municipal de 3,8 millones de euros para evitar la liquidación inmediata de la entidad albiazul. La cantidad permitirá al club afrontar sus obligaciones con las administraciones públicas mas acuciantes mediante un pago por tercero (Hacienda, Seguridad Social y Federación Andaluza) así como poner su disposición una línea de crédito para poner al día a futbolistas, técnicos y personal no deportivos, además de los extrabajadores. Todas las cantidades quedarán reflejadas como deuda del club con el Ayuntamiento y sujetas a su retorno en caso de venta futura. El plan dotará al club de la liquidez necesaria para evitar el colapso, pero sus problemas no habrán terminado. Si el Pleno aprueba la intervención prevista, la entidad tendrá que afrontar en adelante un plan de saneamiento y ajuste económico con el que afrontar las cargas históricas que lo asfixian mientras llega un nuevo proceso de venta, ya sin las obligaciones inmediatas que frustraron los anteriores y alejaron a interesados solventes.

De todos los compromisos, el de Hacienda es ineludible e inaplazable, no admite componendas ni negociaciones. Se paga o se paga. No hacerlo supondría el final de la entidad. Así de claro lo refleja el informe independiente de la consultora de administraciones AFI desvelado por Huelva Información el pasado viernes. Un solo retraso sería letal. Cada seis meses llega al Nuevo Colombino la letra de la ‘hipoteca’ generada en la última temporada en Primera División y las dos siguientes en Segunda, entonces con el club presidido por Francisco Mendoza y la titularidad del Ayuntamiento controlado por el PP en mayoría absoluta a través de Huelva Deporte. El posterior concurso de acreedores fue la consecuencia más inmediata. En febrero, el pleno municipal aprobó por una amplia mayoría con los únicos votos en contra de Participa Huelva e Izquierda y los favorables de PSOE, PP, Ciudadanos, Mesa de la Ría y no adscritos el pago por terceros del crédito contra la masa provocado por el incumplimiento del convenio anterior por Pablo Comas más todos los recargos ocasiones. En total fueron 6.967.357,94 euros más las cantidades correspondientes con la Seguridad Social hasta el total de 7,5 millones que asumió el Consistorio. Ese paso permitió liquidar de forma íntegra y directa las cantidades generadas tras el incumplimiento del convenio anterior por Pablo Comas más todos los recargos ocasionados. Los casi siete millones de euros abonados correspondían a cantidades fuera del concurso y de los ejercicios 20011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, según el documento. Del ejercicio 2017 la partida suponía el 6,30%.Ahora el Recre vuelve al Pleno con otra pelota de partido sobre la mesa. En febrero eludió el colapso, ahora necesita una inyección con la que mantenerse a flote e implementar el plan de saneamiento imprescindible para su viabilidad. Las mismas fuerzas que entonces evitaron el colpaso tienen ahora en su mano darle un futuro al Decano.