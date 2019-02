Recre y Ejido se miden en un duelo de trayectorias opuestas

Un encuentro de trayectorias opuestas. El Recreativo de Huelva, que acumula diez jornadas sin perder, recibe el próximo domingo en el Nuevo Colombino (17:00) a un CD El Ejido 2012 que lleva once partidos seguidos sin conocer la victoria.

El equipo albiazul ha devuelto la ilusión a una afición onubense que ya estaba cansada de sufrir viendo a su equipo pelear por evitar el descenso durante las últimas temporadas. Este curso las tornas han cambiado y la racha positiva de resultados que acumula la escuadra entrenada por José María Salmerón le ha llevado a ocupar la cuarta plaza de la clasificación, con 48 puntos, en uno de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso a Segunda A al término del campeonato.

El Recre perdió su último partido el pasado 9 de diciembre en el Estadio Municipal de la Línea, donde cayó por 2-0 frente a la Balona. Desde entonces el Decano ha sumado 24 de los últimos 30 puntos posibles, con un espléndido balance de siete triunfos y tres empates. Así, a la victoria del pasado domingo en Jumilla (0-1), hay que sumar en las diez últimas jornadas las conseguidas frente al UCAM Murcia (1-5), el Real Murcia (2-0), el Badajoz (2-1), el Don Benito (0-2), el Villanovense (1-3) y el Recreativo Granada (2-1), y las igualadas firmadas ante el Atlético Sanluqueño (1-1), el Cartagena (0-0) y el Ibiza (0-0).

Salmerón recupera para el encuentro a Caye Quintana, Borja Díaz y Diego Jiménez

El equipo onubense va a más y ahora aparecen en el calendario choques frente a rivales de la zona baja de la tabla, a priori más asequibles, que pelean por lograr la permanencia. No obstante los albiazules saben que deben seguir afrontando los partidos con humildad y que no pueden relajarse frente a estos adversarios si quieren seguir alimentando el sueño del play off entre sus incondicionales.

El Ejido lleva una trayectoria diametralmente opuesta. El equipo almeriense ocupa la decimoséptima posición en la tabla, la última de descenso directo, con 27 puntos. No gana desde el pasado 2 de diciembre, cuando se impuso en casa al líder Cartagena (0-1) en la décimo quinta jornada. Desde entonces ha encadenado seis derrotas contra el UCAM Murcia (3-0), Almería B (2-0), Sevilla Atlético (1-0), Atlético Sanluqueño (0-2), Villanovense (1-0) y Badajoz (0-2) y cinco empates ante el Jumilla (2-2), Atlético Malagueño (0-0), Melilla (1-1) y en las dos últimas jornadas, ya con Manolo Ruiz en el banquillo, en Murcia (1-1) y en casa frente al Ibiza (0-0).

Ruiz es el tercer entrenador que dirige al equipo ejidense esta campaña. Alberto González fue el técnico durante las 18 primeras jornadas, en las que el conjunto sumó 23 puntos. Pero la derrota frente al filial del Almería B (2-0) precipitó su destitución, siendo sustituido en el cargo por José Antonio Sevilla, quien después de seis partidos (saldados con dos empates y cuatro encuentros perdidos), fue relevado por el veterano preparador jerezano, quien la pasada temporada dirigió al Extremadura y los dos cursos anteriores a la Balompédica Linense.

Para el choque del próximo domingo, que está levantando una gran expectación en Huelva, Salmerón recupera a tres futbolistas que no pudieron entrar en la relación de jugadores convocados para el partido de Jumilla. Diego Jiménez, Caye Quintana y Borja Díaz vuelven a estar disponibles tras cumplir su encuentro de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. La duda la protagoniza Pablo Andrade, quien no formó parte de la expedición albiazul que viajó hasta la localidad murciana debido a unas molestias físicas.