El Antequera da un baño de realidad al Recre

Una mañana soleada en el Nuevo Colombino que se nubló pronto para el Recre. Un partido muy complicado teniendo en cuenta la clara superioridad del rival este curso y la sintonía del Recre en los últimos partidos. El encuentro se resolvió en la primera mitad en la que el Antequera cerró el partido con dos goles a favor. El Decano perdió tres puntos en el Nuevo Colombino que ponen en peligro la segunda plaza a la que aspiran el resto de rivales. Una derrota que deja muy tocado a Abel Gómez y de la que el Decano tendrá que recuperarse. Despertar para seguir afrontando el resto de la competición.

Los albiazules llegaban al choque con el líder con solo ocho puntos en las cinco jornadas desde que visitó Yecla en el primer partido de la segunda vuelta. Al frente, un Antequera, cabeza del grupo IV acompañado de más de 450 antequeranos que siguieron la estela de su equipo hasta Huelva.

El Recre controló los primeros 10 minutos del encuetro en los que acechó la meta de Enric Puerto en dos ocasiones. La más clara la tuvo Sergio Chinchilla en el minuto ocho por la banda izquierda pero el portero antequerano detuvo el centro del delantero recreativista. El Recre continuó teniendo la posesión de balón pero solo le faltó una llegada al imparable Antequera para adelantarse en el luminoso. Tras una jugada de Luis Alcalde, ceció el estérico a Mawuli y su disparo rebotó en la espalda de Rubén Gálvez para terminár dentro de la portería albiazul. Cero a uno en el marcador del Nuevo Colombino. Ahí quedó todo lo que el Recre tenía que hacer durante los 90 minutos.

El cuadro albiazul se descompuso tras el primer tanto del Antequera. El Recre pasó de tener el control a ser dominados totalmente por los blanquiverdes. Poco más le hizo falta al Antequera para volverse el protagonista del encuentro, como lleva haciendo en las otras 21 jornadas restantes. Lo tiene y lo hace fácil. Y así fue en el feudo recreativista. Solo dos llegadas para que las dos se materializaran. Segundo del Antequera y baño de realidad. Ale Marín conquistó la meta de Rubén Gálvez tras un pase de Mawuli.

La intensidad del Recre en los primeros minutos del encuentro se esfumó. El Decano frenó en seco. Nada fue capaz de hacer frente a los blanquiverdes -este domingo de narajana-. Un equipo superior que compite en otra liga y que tiene prácticamente cerrado el ascenso matemático a Primera Federación. A 18 puntos del Decano se marhó el Antequera al vestuario del Nuevo Colombino. Primeros 45 minutos para olvidar. Mucho tenía que cambiar la tónica del partido para que el Recre, en la segunda mitad, mostrara su mejor cara. Una cara que, todavía, desde que comenzó la segunda vuelta no ha sido capaz de mostrar a sus aficionados.

El Decano comezó la segunda mitad haciendo movimientos en el once. Juanjo Mateo - que acumula cinco tarjetas amarillas y no estará en El Ejido el próximo domingo (17:00)- y Fran Ávila. Al terreno de juego se incorporaron Dopi y Josema Gallego para dar frescura a un equipo que perdió prácticamente todo en la primera parte de la cita. Dopi pudo tener el primero para el Recre pero el delantero no remató bien, cedió el balón a Nacho Heras y el disparo se marchó fuera del terreno de juego. El partido no supo a nada durante los primeros minutos de la segunda parte, un Antequera tranquilo sobre el césped ante un Recre al que no le terminan de salir las cosas. Iago Díaz, en el minuto 53, también se acercó a la portería de Enric Puerto. Nada más lejos de la realidad, el Recre no es un equipo sólido y no es capaz de reencontrarse con el gol.

Un partido que deja muy tocado a Abel Gómez. El propósito del Recre quedó en el aire. Un encuentro en el que el Decano tenía que dar el máximo rendimiento para dar un golpe encima de la mesa y plantar cara al líder del grupo IV, pero no fue así. El cuadro albiazul estaba totalmente descompuesto pese a los movimientos que efectuó el técnico recreativista con el salto al terreno de juego de Mbaye y Pablo Caballero, que volvió al Nuevo Colombino casi dos meses después tras recuperarse de su lesión.

Más de lo mismo. Los minutos corrían en el marcador y el Recre peleaba con el tiempo y el resultado en contra. El Decano volvió a no sacar nada positivo del partido por segunda jornada consecutiva. No hizo nada después de que el Antequera se adelantase en el marcador. La moral de los albiazules cayó empicado y tendrá que enfrentarse al duelo, una semana más. La afición, descontenta abandonó el estadio antes de que sonara el pitido final.

Ficha técnica

Recreativo: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo (Josema Gallego 45'), Fran Ávila (Dopi, 45'), Manu Galán, Rubén Serrano (Mbaye 71'); Javi Ajenjo, Adrià Arjona (Antonio Salinas 62'); Josiel Núñez, Iago Díaz (Pablo Caballero,71') ; Sergio Chinchilla, Nacho Heras

Antequera: Enric Puerto, Javi Lizárraga, Marcelo, Pavón (Carlos 88'), Lanzini, Luis, Michael (Yere, 72'), Juanito (Aitor 88'), Ale Marín (Dario, 52'), Fermín; Mawuli (Utrilla (88')

Goles: 0-1 Mawuli (21'); 0-2 Ale Marín (43')

Árbitro: Álvarez Dorado (comité andaluz). Mostró tarjera amarilla a Juanjo Mateo ('23), Pavón ('37), Rubén Serrano (47'), Javi Ajenjo (51'), Dopi (66'), Marcelo (83')

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23 del grupo IV de Segunda Federación. Presencia de más de 450 aficionados del Antequera en la grada del Nuevo Colombino.