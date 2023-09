Real Madrid Castilla-Recreativo: El Decano viaja con la defensa a cuadros y con la necesidad de afinar la puntería

Con la defensa en cuadros llega este sábado al Alfredo Di Stéfano (16:00) el Recreativo de Huelva. Ni Gálvez ni Raúl Navas, ambos con molestias, han entrenado con el grupo en toda la semana, por lo que no estarán disponibles para Abel Gómez; mientras que Pinillos continúa en el dique seco y tampoco entró en la convocatoria. Rubén Serrano es el único central del primer equipo con plenas garantías, dado que la evolución de Trapero es una incógnita, pese a haber viajado con el club al completar su recuperación.

El técnico albiazul ha tenido que fijarse en el filial para que el centro de la defensa tenga recursos y, por ello, Ale Santos entra en la convocatoria. Liberman, por su perfil más defensivo, es la otra opción disponible para el cuerpo técnico, si bien el hecho de que aún no haya debutado genera dudas sobre su participación en el partido frente al Real Madrid Castilla.

Las bajas de los dos últimos centrales en desembarcar en Huelva llegan en un momento en el que se cuestiona, precisamente, la solidez defensiva mostrada por el Recre en el inicio de la competición. El cuadro albiazul pasó de encajar un gol en cuatro jornadas a tres tantos en apenas 45 minutos. Los errores defensivos castigaron al Recre ante un rival que no perdonó, algo que se le presupone al equipo que lidera la clasificación. Abel Gómez tiene tarea pendiente este fin de semana.

Las lesiones posiblemente devuelvan al Recre la defensa de cuatro, con Rahim en el lateral zurdo y la duda de si Antoñito continúa o no por delante de Sergio Díez.

El centro del campo parece inamovible por el momento. Josiel, Del Pozo y Alcalde conforman el eje que más gusta al técnico albiazul y, solo en segundas partes, Iturraspe ha conseguido romper este triángulo con su entrada.

La otra línea que genera dudas es la de ataque. Ante el Intercity se anotaron tres dianas, pero en 360 minutos no se ha introducido el balón en la red. Desde el cuerpo técnico se aseguraba esta semana que esta circunstancia no preocupaba tanto porque se generaban ocasiones, pero lo cierto es que sin gol no hay tres puntos. Es por ello que no se descarta que haya algún cambio en las tres posiciones ofensivas, en las que Caye Quintana es el único siempre está. El buen partido de Nacho Heras del pasado sábado podría también mantenerle en el once.

Frente al Recre, un Real Madrid Castilla que busca el camino de la regularidad. La misma que casi le hace ascender a la División de Plata la pasada temporada, pero que por el momento no encuentra.

Una gran noticia para los albiazules es la ausencia de Carillo, jefe de la zaga blanca, quien suple a Alaba en la convocatoria del primer equipo. Aun así, el filial merengue tiene mucho talento joven entre sus filas, con el hándicap de que los tramos finales de los partidos no se les ha dado bien. Tanto el Atlético B como el Linares les marcaron a falta de cinco minutos, perdiendo los blancos cuatro puntos.