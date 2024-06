Primera RFEF: Coke Andújar, relacionado con la compra del Recre, se retira

Mientras en el seno del Decano escasean las novedades en cuanto a la plantilla que conformará la nueva temporada, los movimientos en el resto de equipos se suceden. Ya se conocen 38 de los 40 equipos que militarán en Primera Federación a partir del mes de agosto, a falta de lo que finalmente ocurra en las eliminatorias entre Córdoba y Barça Atlètic y Málaga y Gimnàstic de Tarragona.

En clave Recre, se desconocen entradas o salidas desde que la entidad anunció la no renovación de Antoñito Regal. No obstante, equipos como el Ceuta ya han acometido su primera venta a un club de Primera División. El conjunto dirigido por José Juan Romero ha confirmado el traspaso de Christantus Uche, mediocentro sub 23, al Getafe. El nigeriano ha disputado 36 encuentros esta campaña tras llegar el pasado verano desde el Moralo extremeño de Tercera Federación.

Otra de las novedades en la categoría es la despedida de Coke Andújar como futbolista profesional. El hasta ahora jugador y propietario junto a Juan Cala del Atlético Sanluqueño cuelga las botas tras 19 temporadas como profesional en Rayo Vallecano, Sevilla, Schalke 04, Levante, Ibiza y Atlético Sanluqueño. Precisamente, el madrileño estuvo recientemente vinculado a la compra de la mayoría del paquete accionarial del Recreativo propiedad de Pablo Comas.

El Antequera continúa agitando el mercado

A la ya conocida incorporación de Ousama Sidikki por el cuadro malagueño se le suma la baja de Fermín Ruiz. El lateral zurdo granadino ha sido un jugador importante en las dos campañas que ha vestido la camiseta blanquiverde, acumulando 60 encuentros y siendo pieza clave en el ascenso a Primera RFEF. Así, el Antequera se mantiene como uno de los principales agitadores de la categoría tras anunciar los fichajes de Sidikki y Jero Lario y la no continuidad de Fermín, Humanes, Nacho Pais, Pavón, Gallego y Akito Mukai.