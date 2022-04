Previa: Recreativo-Cabecense | Una despedida a la gallega

Dice un tópico popular que cuando te cruzas con un Gallego por la escalera nunca sabes si sube o si baja. Cualquiera que llegase a Huelva el miércoles para disfrutar de la Semana Santa o que hubiese estado alejado de la actualidad recreativista durante los últimos diez días y decida acudir al partido de este domingo (Nuevo Colombino, 18:30), bien podría encontrarse con el mismo dilema al no saber distinguir si es que el Recre sube o baja. Y es que, la despedida anticipada del técnico Alberto Gallego y su rescisión enturbian el ambiente de un partido que solo debería ser una fiesta.

Última jornada de esta Liga en el Nuevo Colombino. El Recre ha conseguido zafarse de esta categoría y certificó su ascenso hace unas semanas, proclamándose así equipo de Segunda RFEF con algunas jornadas por delante. El Cabecense ocupa el penúltimo puesto de la tabla clasificatoria y no se juega nada ya que está matemáticamente descendido, pero precisamente por eso puede poner las cosas difíciles en el Nuevo Colombino. En el partido de ida, el plantel albiazul sudó sangre para sacar los tres puntos en en Las Cabezas de San Juan.

Jaime Díaz, no es un nuevo nombre para el club pero sí para el primer equipo. El entrenador del filial albiazul es el encargado de tomar las riendas para lo que resta de temporada. Es hora de rotar y no sobrecargar a los jugadores con más minutos y darle la oportunidad a los que aún no han gozado de ella, por lo que el técnico apostará por el movimiento de banquillo. El equipo llega con la baja de Pablo Gallardo, puesto que el central sigue con su proceso de recuperación.

El conjunto sevillano viajará a Huelva con la intención de dar una buena imagen y lograr un triunfo de prestigio ante un Recreativo que no ha atravesado su mejor semana a nivel anímico pero siempre han demostrado los jugadores su compromiso con el club. El Decano ya tiene el objetivo cumplido, que era el ascenso. Tras esto, los partidos que quedan (este con el Cabecense y la última jornada en Tomares) son mero trámite y no arrebatarán el título al campeón.

El último partido en el Nuevo Colombino de la temporada con un ascenso firmado es lo que cualquier recreativista califica como una fiesta. Eso debe ser el templo a orillas del Odiel esta tarde, una auténtica celebración y fiesta por el ascenso del Decano del fútbol español, lo demás sobra.