El Recreativo de Huelva busca un triunfo para enganchar otra racha victoriosa

El Recreativo de Huelva recibe al Sevilla Atlético (domingo 16:30, Nuevo Colombino) en un partido correspondiente a la jornada 12 del grupo 4 de la Segunda Federación.

La teoría dice que el Decano debería tener un encuentro cómodo pero en la práctica puede que no sea así. El conjunto de Abel ya ha encontrado el camino, pero sigue habiendo obstáculos. El pasado fin de semana se truncó en Utrera una racha de cuatro victorias consecutivas, y ahora toca volver a la senda triunfal, porque el líder Antequera está a cinco puntos y no debe distanciarse más; al revés, es una buena ocasión para recortarle puntos, ya que el conjunto malagueño recibe a un hueso como el UCAM Murcia.

La solidez defensiva del Recre (cuatro jornadas sin encajar gol, cinco si se cuenta el partido de Copa con el Burgos) y la mala clasificación del rival invitan al optimismo. No obstante, en el otro lado de la balanza también hay ‘argumentos’ de peso, llámese lesiones. A las ya conocidas de Juan Delgado y Cancelo se ha sumado Dopi, que estará varios meses apartado de los terrenos de juego debido a la rotura parcial del ligamento lateral interno y rotura del menisco interno de la rodilla derecha que sufrió en Utrera.

A esto hay que sumar las dudas de Peter y Arjona, que no se entrenaron en la sesión del viernes pero sí este sábado, y casi con toda seguridad estarán a disposición del entrenador. Estos dos jugadores condicionan el once de Abel, sobre todo en la parte ofensiva, porque atrás son fijos Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán y Fran Ávila, junto al doble pivote de Josiel Núñez y Jordi Ortega. A partir de ahí aparecen las dudas; también saldrán de inicio Iago Díaz y Pablo Caballero (el único delantero puro que queda en la plantilla, y que volverá a ser titular ocho jornadas después); las otras dos plazas están en el aire pendientes de Arjona y Peter, que salvo recaída de última hora podrán jugar; en el caso de que alguno tenga molestias y no se quiera arriesgar, Laerte es el principal candidato a ocupar el puesto.

En casa el Decano está mejorando; empezó ganando al Yeclano (2-1), perdió con el Betis Deportivo (2-4), empató con el Cádiz Mirandilla (1-1) y luego derrotó a El Ejido (2-1) y Cartagena B (1-0). Toca darle una alegría a la afición, y si es posible sin sufrimiento en los minutos finales, ya que todas las victorias del conjunto albiazul han sido por la mínima.

El partido supondrá el debut del granadino Vicente García como segundo entrenador recreativista, tras confirmarse esta semana su incorporación.

Enfrente estará un filial, con todo lo bueno y malo que eso conlleva; de momento, el balance es de dos victorias ante Cartagena B y Recreativo Granada, un empate con el segundo equipo del Cádiz y una derrota con el del Betis.

El Sevilla Atlético no ha comenzado bien la temporada; marcha 17º (penúltimo) con un balance de 2 victorias, 1 empate y 8 derrotas, con 10 goles a favor y 16 en contra (el segundo equipo que más encaja tras el colista Recreativo Granada con 18).

En las últimas jornadas ha apuntado una ligera mejoría, pero sin que se plasme en resultados. Y un dato a tener en cuenta: ha perdido todos los partidos que ha disputado como visitante, ante Yeclano (2-1), Betis Deportivo (1-0), Cádiz Mirandilla (1-0), El Ejido (2-0) y Cartagena B (1-0).