El Recreativo de Huelva calibra su mejoría en la complicada visita al Mar Menor

El Recreativo de Huelva visita al Mar Menor en un partido correspondiente a la jornada 10 del grupo 4 de la Segunda Federación que se disputará en el estadio municipal El Pitín este domingo a partir de las 12:00. Prueba de fuego para el Decano, que afronta a priori el encuentro más complicado en lo que resta de primera vuelta, tanto por el hecho de jugar fuera como por la clasificación de su rival (2º).

Ambos equipos llegan en una dinámica bien distinta. Los albiazules son el equipo más en forma del grupo con tres victorias consecutivas (El Ejido 2-1, Recreativo Granada 1-0 y Cartagena B 1-0), mientras el conjunto de la localidad murciana de San Javier viene de dos partidos a domicilio, empatando ante el Cartagena B (1-1) y perdiendo en Utrera (2-1).

El equipo de Abel Gómez tiene una oportunidad de oro de dar un golpe sobre la mesa, ya que el triunfo le permitiría colocarse segundo desbancando a su rival, e incluso con la opción de ser colíder si pierde el Antequera. Atrás queda la presión, la obligación de no fallar, y ahora llega el momento de demostrar ambición. Los triunfos han dado otro aire al equipo y han permitido que los jugadores suelten los nervios y no jueguen atenazados, por lo que el Decano debe seguir mostrando su progresión. En defensa cada vez está más asentado y hace pocas concesiones al rival; en ataque el margen de mejora es mayor, sobre todo en el capítulo de la efectividad.

También es una buena ocasión para aprobar la asignatura pendiente del equipo, que no ha sido capaz de ganar a los rivales de la zona alta (casos de Antequera, Cádiz Mirandilla o Betis Deportivo). La aportación de los jugadores de banquillo y no bajar el rendimiento en la segunda mitad son otros aspectos a mejorar.

Como visitante, los onubenses derrotaron al San Roque (0-1), empataron con el Sanluqueño (1-1), perdieron en Antequera (2-0) y superaron al Recreativo Granada (0-1).

Abel tiene a su disposición a casi la totalidad de la plantilla ya que recupera a Laerte, siendo las únicas bajas las de Cancelo y Juan Delgado. Teniendo en cuenta que en las tres últimas semanas no ha variado el once salvo en la pasada jornada por obligación (Peter entró por el lesionado Laerte), el Recreativo cuenta con diez ‘fijos’: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Bernardo, Manu Galán, Fran Ávila, Josiel Núñez, Jordi Ortega, Adriá Arjona, Iago Díaz y Dopi. Por el puesto que resta para completar el once están Peter (en teoría favorito tras el gran partido que cuajó la pasada semana ante el Cartagena B) o Laerte (titular las dos semanas anteriores, y con el hándicap de que acaba de salir de la lesión).

Superar al conjunto murciano supondría otro punto de inflexión para el equipo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tendrá que desconectar durante una semana y centrarse en el partido del domingo de la Copa del Rey ante el Burgos (Nuevo Colombino, 12:00).

Enfrente estará un Mar Menor que es la revelación en este primer tramo de liga; el conjunto de Pedro Alburquerque marcha 2º en la clasificación con 19 puntos (dos más que el Recre) tras 6 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Ha marcado 14 goles (sólo superado por el Antequera con 15) y encajado 8. Como local, venció al San Roque de Lepe (2-1), Atlético Sanluqueño (1-0), perdió con el líder Antequera (0-2) y goleó al colista Recreativo Granada (4-1).