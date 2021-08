Juan Delgado: "No me asusta competencia, es lo que queremos" en el Recreativo de Huelva

Juan Delgado y Gonzalo Piña han sido los protagonistas de la ronda de presentaciones que está llevado a cabo el Recreativo de Huelva con sus nuevas incorporaciones, en un acto celebrado en la sala La Provincia del Nuevo Colombino.

Dani Alejo, director deportivo, aseguró sobre el jugador procedente del Ciudad de Lucena que “es un delantero centro activo y con olfato de gol; en las últimas 7 temporadas lleva una media de 10 goles”. Por su parte, Piña llega del Algecias y “es un portero de mucha proyección; cada vez que el equipo lo ha necesitado ha demostrado su valía”.

Juan Delgado, que ya militó en las categorías inferiores del Decano, se mostró “contento de estar en este maravilloso club; sé dónde vengo y ojalá que salga todo bien”. Dejó claro que el objetivo es subir de categoría y a nivel personal “espero mejorar cada temporada, superarme y ayudar al equipo”.

Su regreso al Recreativo es una victoria personal. “Cuando estaba aquí buscaba tener un sitio en el primer equipo, pero no pudo ser, ahora he tenido la oportunidad de volver y espero aprovecharla”. Reconoce que “me cuesta coger el ritmo un poco más que a los demás, pero sé que los resultados van a llegar” y se define como un delantero “al que le gusta venir a recibir, rematador”, siendo Benzemá el espejo en el que se mira.

Tendrá que luchar por un puesto con Chendo, el otro delantero puro del equipo. “Sabemos cómo es y de dónde viene; no me asusta la competencia, es buena, eso es lo que queremos”, y le gustaría jugar más acompañado en ataque aunque “llevo varias temporadas en las que me ha tocado hacerlo solo, pero es el técnico el que decide”.

A Juan Delgado no le importa hacer un trabajo sacrificado y poco vistoso ya que “el que se tiene que beneficiar es el equipo”, y elogia a la afición albiazul. “Ya la conocía, recuerdo cuando venía a ver el primer equipo y se me ponía la piel de gallina; es de las mejores de España, nos da un plus de motivación y siempre ha demostrado que está con el equipo esté en la categoría que esté”.

Por su parte, Gonzalo Piña manifestó que “vengo a darlo todo por este club, que tiene un gran prestigio y venir aquí te ayuda a crecer tanto a nivel personal y en cualquier aspecto”.

El meta parte en teoría con el cartel de suplente de Rubén Gálvez. “Es un gran portero, su trayectoria así lo dice, pero vengo a ponérselo difícil. Todos sabemos que con el rol de segundo portero tienes que estar fuerte mentalmente y aprovechar tu oportunidad cuando llegue. En los entrenamientos los dos nos estamos apoyando mucho”.

El meta destaca que los amistosos de pretemporada le están sirviendo “para coger confianza” y no teme la presión que supone ser favorito al ascenso ya que “cuando firmas aquí sabes a lo que vienes; todos tenemos que asumir esa responsabilidad”.