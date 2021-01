Calle: "Estoy preparado y tengo una plantilla espectacular en el Recreativo de Huelva"

Antonio Calle llega al Recreativo de Huelva cargado de ilusión y convencido de que se puede revertir la situación “porque hay mimbres para ello”. El madrileño ha sido presentado como nuevo entrenador del Decano en un acto que contó con la presencia del consejero Jesús Pulido y del secretario técnico Juan Antonio Zamora.

Calle asegura que “es un reto muy importante y afronto con una ilusión tremenda esta oportunidad que me brinda el club, al que le doy las gracias por la confianza. Desgraciadamente llego por una situación nada agradable como es la destitución de un compañero, pero hay que reconocer el trabajo que ha hecho (Claudio Barragán), al que he visto trabajar día a día, con el que he hablado mucho, pero los resultados no han acompañado y los entrenadores dependemos de ellos. Sólo nos queda trabajar y trabajar, porque lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para lograr el objetivo que queremos y que nos hemos marcado”, asegura en sus primera palabras como técnico del primer equipo.

El madrileño es un hombre que conoce bien la casa. “Soy consciente de dónde estoy, conozco perfectamente al aficionado, lo que supone estar aquí, la historia y la exigencia de este club; no digo que Claudio no lo supiera, porque tiene más experiencia que yo, pero cada persona tiene una manera de ser diferente y podemos caer mejor o peor; hay gente a la que le gustará más o menos mi forma de entender el juego y soy consciente de que no puedo tener contento a todo el mundo, ni cuando jugaba ni ahora. Sí que una cosa clara, y es que uno de los grandes objetivos es recuperar la ilusión que ha perdido el aficionado, y que ahora está un poco desconectado del equipo”.

Calle llega al banquillo del Decano tras un año y medio en el Atlético Onubense de División de Honor. “Entiendo que se pueda dudar porque no tengo mucha experiencia como entrenador, pero sí cuento con más de 20 años como profesional. La oportunidad ha llegado en el momento justo, estoy preparado; esa inexperiencia que algunos pueden pensar que tengo la voy a suplir con ilusión y con trabajo; me voy a dedicar al club las 24 horas del día para tratar de revertir esta situación, que es lo más importante. Lo demás, el tiempo lo irá diciendo, pero tengo confianza plena en mi trabajo y mis posibilidades, estoy preparado y tengo una plantilla espectacular, con los mimbres adecuados para trabajar”.

El nuevo preparador albiazul tiene claro qué le pide a sus jugadores: “Lo primordial, y así se lo he dicho, es que los aficionados estén orgullosos de su equipo, que lo den todo en el campo, que se dejen el alma, que luchen más que el rival... si es así, ellos se irán contentos. Podemos ganar o perder, jugar mejor o peor, pero si corremos mínimo igual que el rival, con la calidad futbolística que hay no tengo dudas que el equipo sacará resultados”.

Hay que tener tranquilidad, parece que todo está perdido cuando queda mucho", destaca Calle

Insiste el nuevo entrenador del Recreativo en el elogio hacia sus jugadores. “Tengo una plantilla muy competitiva y muy bien planificada, está compensada. Una ventaja que tengo es que conozco a los jugadores del filial, sé el nivel que tienen y si tienen que ayudar están preparados, eso es lo que tienen que pensar. El entrenamiento de hoy ha dado gusto, me he venido encantando, he disfrutado viéndolos entrenar, competir... y si el equipo trabaja así no sé qué pasará, pero dudo mucho que las cosas no salgan bien”.

La trayectoria del equipo ha sido irregular, pero Callec considera que “la dinámica no ha sido buena entre comillas, porque en casa los números son espectaculares; donde el equipo no ha dado el nivel ha sido fuera del Nuevo Colombino; los malos resultados a domicilio han hecho que el equipo no esté en los puestos donde todos queremos que esté, pero tampoco todo se ha hecho mal o ha sido un desastre. Claro que hay cosas que mejorar y tenemos claro dónde tenemos que incidir, y vamos a trabajar para corregir esos errores que nos han hecho no sumar fuera. A los jugadores les he transmitido que hay que tener tranquilidad, parece que todo está perdido cuando queda mucho; le he pedido que crean en ellos porque son buenos futbolistas, y que valoren dónde estamos, el escudo que llevamos, que representamos a una ciudad, que hay mucha gente detrás de nosotros y por ellos debemos dar la cara”.

Por último, pidió paciencia. “Vamos a ir poco a poco, todo lo que tenemos que trabajar lleva un tiempo para que los chicos se adapten, pero lo importante es que tengo muy buena materia prima y con buenos futbolistas todo es mucho más fácil, se debe tardar menos en coger los conceptos. No renunciamos a nada, somos el Recreativo y vamos a ir a todos los campos a ganar, por el escudo, por lo que representamos y porque queremos que al equipo se le respete donde vaya y que los aficionados se identifiquen con él”.