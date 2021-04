Pouso: "El club es una gozada, pero falta lo más importante, que es ganar"

El técnico del Recreativo, Carlos Pouso, ha atendido a los medios en la víspera del choque ante el Yeclano del próximo domingo en el Nuevo Colombino a las 12:00 para hablar de sus primeros días como albiazul y del futuro inminente del Decano. Así, el preparador vasco ha señalado que "cuando llegué dije la verdad, que no había visto mucho al Recre, pero a lo largo de estos días he podido ver bastantes partidos del equipo. No solo me he centrado en el Yeclano, que también. Así que tengo claro dónde puede rendir mejor cada jugador, además hay jugadores que conocía de épocas anteriores porque para mí no es nuevo enfrentarme a Chuli, a Diego Jiménez, a Morcillo... A Nauzet lo he tenido como jugador. Al final tienes una idea de lo que tienes y luego es cuestión de que ellos se amolden a lo que queremos, y nosotros a ellos porque el equipo está hecho y tenemos que aprovechar lo bueno que se ha dejado y si hay algún pequeño problema tratar de solucionarlo. Con ese ánimo hemos venido".

Sobre la opción de cambiar la imagen del equipo y de que se reconozca el cambio de entrenador el próximo domingo ha indicado que "varitas mágicas no tiene nadie. Creo que voy a hacer diez entrenamientos antes del partido. Tengo que ser lo suficientemente inteligente para no partir de cero porque el barco está en marcha. Hay un cambio en el timón, pero ahora no podemos virar todo a babor ni todo a estribor ni parar y fiar. Tenemos que aprovechar todo lo bueno y si hay algo mejorable incidir en ello y perseverar porque es la manera. Al final yo soy la tercera persona que viene aquí, si vengo con mi libro, como el difunto Umbral; sería un poco farragoso. No sé si era muy diferente Claudio a Antonio, pero imaginaros que yo también sea muy diferente, a los chavales hay que darles mensajes claros y diáfanos porque en la cabeza tienen mucho torrente de lo anterior y los resultados no nos están acompañando. Algo tenemos que hacer diferente o el mismo discurso emitirlo en un tono diferente, vamos a ver si acertamos, nos vamos a dejar la vida en ello porque yo estoy convencido de que son mejores de lo que han demostrado".

En ese sentido, y aunque el exentrenador de Mirandés, Logroñés o Pontevedra viene con la idea de imponer su sello, ha explicado que "soy yo el que tiene que adaptarse al grupo porque soy el que llega con el barco en marcha. Puedo redirigirlo, pero no darle la vuelta al calcetín. Yo estoy contento porque si no no hubiera venido. Creo que José Carlos o Alberto serían jugadores importantes por su experiencia, pero solo nos van a poder aportar desde fuera. Centrarme en los que están, adaptarlos los unos a otros lo más rápidamente posible y lograr los resultados que es lo más urgente e importante".

Acerca del estado anímico en el que se ha encontrado la plantilla ha comentado que "es lógico que estuviera tocada cuando yo llegué porque se juntaron varias cosas, como el partido de Cádiz, la salida de Antonio, que no es plato de buen gusto... Pero creo que a lo largo de los días el equipo ha ido recuperando el tono y la alegría y solo esperamos que el domingo nos salgan las cosas bien para brindar a la afición una victoria que la necesitan ellos y nosotros en lo que sería, en estos días de Semana Santa, una buena comunión".

Acerca de la necesidad de recuperar al equipo física y mentalmente, Pouso ha comentado que "va todo unido. Una buena salud mental lleva a un buen rendimiento físico, y viceversa. El estar a gusto físicamente hace que la cabeza piense con más frialdad. La cabeza es un instrumento importante, pero no quiero hablar de temas psicológicos porque no soy un intruso. Le doy mucha importancia a cómo esté una persona anímicamente e influye de una forma muy importante".

De Pepe Delgado, con el que comenzó a trabajar en su llegada a Huelva, también ha hablado el preparador de Leioa, que ha "Pepe es un encanto de tío. No había tenido la suerte de conocerle, tenía referencias de él, pero no influí en nada en la salida del cuerpo técnico anterior ni en la elección del preparador físico. Fue una propuesta que me hicieron y yo soy una persona liviana en el trato, les voy a dar confianza y tengo confianza en ellos y no les pongo las cosas muy difíciles. Si en algo me puedo pasar es porque yo vengo con las pilas cargadas y te encuentras con un grupo que ya llevan una temporada a cuestas, con dos meses sin saber cómo iba a ser la temporada... Él ha podido ver detalles del Recre que a mí se me pueden haber escapado, es un profesional como la copa de un pino y un encanto de tío, como Rúa el analista, como David el preparador de porteros, el utillero, el club es una gozada... No me gusta mentir, pero falta lo más importante, que es ganar, todo lo demás está perfecto".

Sobre los lesionados ha desvelado que "Alberto no está, José Carlos no está, David Alfonso ha empezado a entrenar, pero no está; Moyano no está, Chuli está cogido con hilvanes, pero va a llegar porque tiene una tendinitis, que no parece grave, pero sí molesta. El resto está en perfecto estado de revista, como decían en la mili". Acerca, precisamente, de los lesionados de mayor duración ha dicho que "ojalá dé una vuelta de tuerca, pero tanto tiempo parado, tanto tiempo para jugar. El que se lesiona un mes, tiene que estar otro mes para jugar. El futbolista que no entrena en toda la semana y entrena un poquito el sábado y juega es un mal ejemplo para los compañeros. ¿Cuándo van a jugar ellos si sacas al que consideras imprescindible sin entrenar? Eso, de cara al respeto grupal, no lo he hecho nunca y ya tengo mala edad para cambiar. De la camilla al campo no se puede pasar".

Por último, ha hablado del Yeclano para decir que "valorar en torno a las clasificaciones al rival no me gusta. Algo habrán hecho mal hasta ahora, como nosotros, pero a un partido cualquiera pueda ganar a cualquiera. Yo he visto un Yeclano muy sólido, muy armado, muy intenso en la presión, con buen manejo del balón parado ofensivo, que funciona bien en transición, que hace cosas bonitas con balón... Un contrario difícil y que no nos va a regalar nada, eso es lo que quiero transmitir a los jugadores. A un campo no hay que salir con miedo, pero sí tener la precaución necesaria de que si no estás como tienes que estar el pez chico se puede comer al grande. Una anchoa nunca se va a comer una ballena, pero aquí somos los dos equipos de la misma categoría. Con la historia ni el Recre, ni el Madrid ni el Barça van a ganar partidos. El rival no va a perder nunca, le tienes que ganar tú".