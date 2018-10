"Perdimos dos puntos en media ocasión"

El preparador almeriense del Recreativo, José María Salmerón, atendió a los medios tras el encuentro con el disgusto lógico por el empate ante el Jumilla. El técnico albiazul valoró el partido diciendo que "hubo momentos mejores que otros. Los primeros treinta minutos hemos tenido el gol, el palo y ocasiones. El resto de la primera parte no la ha dominado ni uno ni otro. La segunda parte hemos desconectado un poco del partido, pero tampoco el equipo contrario nos generaba nada. Con media ocasión el equipo contrario nos ha quitado dos puntos".

El míster recreativista analizó los problemas de su equipo en el balón parado, después de que el Decano gozara de varios saques de esquina que no aprovechó y de que encajara el empate en un córner: "Si tú no lanzas bien puedes meter arriba a todos los jugadores que quieras que no vas a rematar y en cuanto al empate, precisamente nos han marcado cuando más gente teníamos para defender".

El ex del Murcia se mostró un poco resignado con el empate cosechado por su equipo: "Si el equipo contrario es superior a nosotros habría que valorar muchas cosas, pero han tirado una vez". De los problemas de su equipo comentó que "nuestra ambición está en mejorar. Tenemos momentos muy buenos y otros en los que nos vamos del partido. Cualquier acción te hace perder puntos. Hemos tenido treinta minutos de llegar a banda, disparar y varias acciones de pase atrás. En la segunda parte nos ha faltado continuidad y crear más ocasiones de gol. Cuando el equipo contrario no te genera nada hay un acomodamiento y nosotros tenemos que buscar ser más constantes. Hemos ido un poco por momentos. El campo también es un problema que tenemos, pero no quiero poner excusas".

Continuó Salmerón analizando la fisonomía de su equipo: "Hay días que empezamos bien, pero tenemos que tener más continuidad y mantener el equilibrio defensivo. El fútbol tiene esto. Nos gustaría tener más minutos de presencia, de generar más". Sobre las consecuencias que puede tener la mala dinámica sobre el juego del equipo explicó que "he visto imprecisiones muy raras. No suele pasar. Cuando no ganas tienes esa urgencia".

Del atasco del Recre en el juego interior en los últimos minutos quiso explicar que "al final si tú pones a un jugador por fuera y tiende a ir hacia dentro, va para dentro. Estábamos acumulando mucha gente por dentro y estábamos buscando un centro para poder encontrar remate y hacer el segundo gol".

Por último, el entrenador del Recreativo habló de los silbidos con los que la grada despidió al equipo al término del mismo: "Es normal, la gente quiere que ganemos. Todos nos vamos fastidiados. Quiero que la afición esté al cien por cien y luego si nos tiene que pitar cuando acabe el partido, que lo haga".