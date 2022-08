Pensar poco tiempo para firmar por el Recre

El Recreativo de Huelva presentó oficialmente a Iago Díaz y Adrián Victores en la mañana de este lunes. Son las primeras incorporaciones que pasan por la sala de prensa del Nuevo Colombino y que posan con las camisetas como nuevos jugadores del Decano.

El primero de ellos, Iago Díaz, es un viejo conocido del equipo albiazul, además de una etapa bonita del Recre, en la que estuvo a un paso de materializar su regreso al fútbol profesional. El futbolista militó en el Decano en la temporada 2018-19 de la mano de José María Salmerón, en una temporada en la que se acabó la liga regular en primera posición y quedándose a las puertas del ascenso a la Segunda División (cayó primero con el Fuenlabrada, y en la segunda eliminatoria con el Mirandés).

"Es un orgullo volver a formar parte del Decano. La otra etapa la verdad que fue mi mejor año a nivel personal y futbolístico", reconoció el futbolista durante su presentación. "Aquí fue donde pude disfrutar más del fútbol. Poder disfrutar de un equipo y una afición como esta no lo viví en ningún otro sitio y la verdad que estoy muy orgulloso de volver y poder vivir momentos iguales".

Su regreso al Nuevo Colombino ha sido "fácil", tanto que las negociaciones "duraron pocos días. Fue todo muy rápido, las ganas de volver eran muchas", expresó Díaz, quien añadió que desde que "me fui de aquí siempre fui seguidor del Recre". De esta manera, desde que el director deportivo del Recreativo, Dani Alejo, "se puso en contacto y me mostró su interés no tenía ya otros ojos para nadie. La ilusión de volver era enorme y ayudar a este club a estar donde se merece de nuevo".

Hay que recordar que el año que estuvo Iago Díaz en Huelva era un jugador "mucho más específico de banda", pero una lesión hizo que tras superarla comenzase a jugar por dentro por lo que ahora puede situarse en ambas posiciones. "Lo que el míster decida".

Sobre las expectativas que ha generado su regreso al Recre, reconoció que "son muy altas" pero "intentaré superarlas, al final el jugador lo que quiera es superarse año a año". A nivel físico "me encuentro muy bien, y creo que puedo hacer los esfuerzos tanto en banda como de media punta, la lesión está olvidada".

Por su parte, Adrián Victores apuntó que está "muy contento" a la vez que "es orgullo llegar al Decano. Fue todo muy fácil, cuando Dani se puso en contacto conmigo no me lo pensé dos veces". El guardameta de 21 años guardameta de 21 años viene de defender la portería del filial del Leganés en Segunda RFEF, disputando 11 partidos (10 como titular) con un total de 903 minutos en los que encajó 12 goles.

Sobre las razones que le impulsaron a firmar por el Recre, Victores reseñó que "ya solo por el club que es no me lo pensé dos veces". "El Recreativo de Huelva siempre ha sido un grande del fútbol español. Ya solo viendo el proyecto, los fichajes... las expectativas se están cumpliendo. Veo buena plantilla para este año y podemos luchar por cosas bonitas"

Su objetivo personal es "aprender día tras día, tanto de Rubén Gálvez como del míster. El objetivo es ponérselo lo más difícil a Abel y que se tire de los pelos para decidir quién entra en la portería".