Pedro Pata frena la euforia en el Recreativo: "La temporada es una carrera de fondo"

Pedro Pata está siendo una de las revelaciones de la temporada en el Recreativo de Huelva; el jugador, procedente del Bollullos, se está ganando la confianza de Alberto Gallego y ahora posición de Peter le ha abierto espacios. “Tengo continuidad y muchos minutos y estoy haciendo las cosas bien; estoy a disposición del entrenador tanto si me quiere dar 10 minutos como 90; lo respeto y trabajo día a día para dar el máximo nivel”.

Los dos días de descanso le han venido bien al equipo porque “es necesario y más tras una semana tan exigente con tres partidos; es bueno que el futbolista desconecte un poco de tantos entrenamientos y partidos continuados, así se retoma con ganas la semana”.

Ante el Pozoblanco estuvo intenso y dio dos balones de gol. “El técnico me ha pedido mejorar en muchas cosas, es exigente y me gusta, hace que un futbolista sea más completo; nunca había tenido un trabajo defensivo con marcajes en el área, ganar los duelos... en esas cosas me ha exigido y me quedan aún muchos aspectos por aprender. Al haber jugado de extremo antes tengo más variedad de recursos, pero en aspectos defensivos estoy verde y tengo que mejorar más cosas”, reconoce Pata.

El lateral está teniendo esta temporada las oportunidades que le faltaron en la pasada. “Tengo la misma ilusión que comenté el primer día que llegué aquí, dije que era válido para jugar en el Recreativo y las oportunidades están para aprovecharlas. Si el entrenador me pedía que jugase de carrilero, que ganara duelos... tenía que dar el máximo para tener mi sitio, fui humilde, escuché al entrenador y me puse el mono de trabajo, que es lo que hace que luego pueda obtener frutos en el verde”, afirma.

El Recreativo, jornada a jornada, va ampliando su colchón de puntos sobre sus rivales. “La situación en la clasificación es ventajista a nuestro favor, pero hay que respetar a los rivales y ser humildes; lo más importante es ir partido a partido porque la temporada es una carrera de fondo. Este partido con el Cartaya no tendrá nada que ver con el que jugamos en la pretemporada (6-0 en el Trofeo Platero de Moguer), ha pasado bastante tiempo; el Cartaya ha mejorado muchos aspectos y nosotros también, aquello queda en el recuerdo”.

Sobre el rival, incide en que “el Cartaya se está mostrando como un equipo competitivo en los últimos partidos, es un gran conjunto con un gran entrenador, que conoce cómo trabajan equipos como el Recreativo y nos va a poner las cosas difíciles, pero estamos preparados”.

Por último, Pedro Pata comentó la marcha de Kuiki como entrenador del Bollullos. “Es una persona magnífica que al fútbol modesto de la provincia le ha dado mucho, un gran entrenador y una pérdida grande para el fútbol onubense, pero su situación laboral y familiar le exige apartarse un tiempo del fútbol y volverá con más ganas”.