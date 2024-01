Pablo López, nutricionista del Recreativo: “La alimentación es clave, el jugador no rinde al máximo si no es buena”

Los resultados cosechados cada semana sobre el terreno de juego son fruto del esfuerzo realizado en el día a día, pero no solo de jugadores. Detrás de todos ellos están el cuerpo técnico, fisioterapeutas, médicos, enfermeros, dietista-nutricinista, como Pablo López, en el caso del Recreativo de Huelva.

Pablo trabaja mano a mano con jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva. Diferentes engranajes para que la maquinaria funcione a la perfección. Los futbolistas complementan su trabajo sobre el césped con una buena alimentación. Es primordial que estén bien educados en ese sentido para estar en plena forma y así rendir en entrenamientos y competición.

Una vez al mes, Pablo cita a los jugadores. Cada uno de ellos pasa el control de composición corporal, "lo que nosotros llamamos pliegues", explica Pablo López a Huelva Información. "Un rato antes del entrenamiento, se le hace un control, que es obligatorio para ellos una vez al mes", añade. Una vez realizado, el dietista-nutricionista "pasa el informe al cuerpo técnico, dirección deportiva y secretaría técnica".

Los pliegues son "una serie de mediciones que calculan la composición corporal: la cantidad de grada y la masa corporal". Pablo asegura que "no nos guiamos por el peso es un dato más". Él ve qué cantidad de grasa, tanto en milímetros como en porcentaje, y la masa corporal, en kilogramos y en porcentajes, y "establecemos una serie de valores y criterios en los que deben estar y cómo van evolucionando". Si es necesario ajustar algo, lo hacen y sino, continúan con la misma dinámica.

Muchos jugadores "tienen su propia cultura de alimentación y a los más se les empieza a educar para que tomen las mejores decisiones", esa es la misión de un dietista-nutricionista. El cuerpo técnico y el entrenador, en este caso, Abel Gómez, son los encargados de "hacer que se cuiden y mantengan una línea positiva durante toda la temporada".

Esa es una pequeña parte del gran trabajo que realiza Pablo. El onubense, encargado de educar y pautar la alimentación de los jugadores del Recreativo de Huelva, "dependiendo de cómo va la semana y de si jugamos fuera o en casa se planifica el horario de comidas" todo "desde 24 horas aproximadamente antes del partido hasta, incluso, la primera comida de después".

De esta manera, planean las posibilidades de desplazamiento porque todo depende de "si comemos en ruta, en el hotel o de si hacen noche o no". López trabaja con un dosier en el que se facilitan las "posibilidades de picnis y, sobre eso, vemos presupuestos y posibilidades". Según lo que tienen "vemos si lo hacemos en el hotel, repetimos si ya es un sitio que conocemos o buscamos otra posibilidad".

Si el Recreativo de Huelva viaja, el dietista-nutricionista planeará la alimentación depende de "cómo sea el desplazamiento y el sitio". "Hay varias opciones y con el delegado de equipo buscamos restaurantes o barajamos la opción del propio hotel". La alimentación tras el encuentro puede ser desde "un wok de arroz, ensalada de pasta, bocadillo de jamón o tortilla o pizza", sostiene. Unas pizzas "que ellos han seleccionado de las que les hemos dado a elegir con un cuestionario durante la semana" al igual que si quieren otro de los alimentos que proponen. Desde el club "lo tenemos en cuenta y con eso trabajamos y lo mandamos al sitio para que lo tengan disponible tras el partido, que normalmente lo acercan al estadio y lo toman más tarde en el autobús".

Cuando finaliza el partido, antes de hacer el almuerzo, merienda o cena, según a la hora a la que se celebre, "en vestuarios siempre hay fruta, recuperador, agua y bebida isotónica para recuperar la hidratación que han perdido por sudor".

También, una vez establecida la alimentación, Pablo se encarga de hacer la suplementación. "Nos encargamos de saber de qué necesita y se la preparamos dependiendo del partido y del entrenamiento", añade. El Recre cuenta con una empresa que suministra sus necesidades: geles, proteínas, recuperadores, sustancias que aumentan el rendimiento. Todo ello es "es legal y que no tiene problemas de dopaje".

Pablo López asegura que entre todos tienen que "buscar un equilibrio". El futbolista "tiene que estar en forma y la recuperación es muy importante, tiene que empezar lo antes posible". El dietista-nutricionista del Decano explica que "hay una ventana anabólica de máximo aprovechamiento" la que hace que "los alimentos ingeridos después del esfuerzo se asimilen mucho mejor"

"Empezar con una recuperación temprana es fundamental para estar lo mejor posible", pero también es importante el antes del partido, una comida para "las recargas de glucógenos, que es lo que va a necesitar durante el encuentro" porque "te va a dar esa energía necesaria" además de "la alimentación diaria". Es fundamental tener una rutina ya que "si un jugador no tiene una buena alimentación, no estará en mejores condiciones, no va ayudar tanto a su rendimiento", todo también depende de si es día de entrenamiento o descanso.

Pablo se muestra "muy agradecido porque la figura del dietista-nutricionista está aceptada". Esta figura está para ayudar al jugador y al cuerpo técnico. Cuidan al futbolista para que esté disponible y en las mejores condiciones posibles durante la semana de trabajo tanto como en competición. López lo compara con un "coche de Fórmula 1". El entrenador y su equipo intentan que el coche esté bien, encargándose de combustible, ruedas... y así el piloto que lo lleve lo hará lo más rápido posible".

El dietista-nutricionista del Recre da un consejo a quienes se están iniciando, "es importante conocer cómo ajustar las cargas de hidratos". López asegura que "hay un poco de desconocimiento y un poco de miedo sobre este nutriente y sobre todo, para los futbolistas es esencial".

"Deben saber que cuando hay un entrenamiento un poco más intenso hay que aumentar esa carga y cuando hay entrenamientos más ligeros, puede disminuirla", "teniendo en cuenta que cuando se acerque el partido, antes y después, los carbohidratos deben ser mayores", explica. Mientras tanto, Pablo López continuará trabajando por mejorar el rendimiento de una plantilla que cada día se esfuerza por llevar a rajatabla su alimentación y su trabajo en el campo.