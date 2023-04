Pablo Caballero: "Nadie regala nada y el ascenso del Recre se decidirá por mínimos detalles"

El Recre encara la recta final de la competición con cierta inestabilidad. El cuadro albiazul no termina de encajar sus piezas y cada jornada sigue mostrando los mismos errores. Falta solidez y eficacia sobre el terreno de juego para seguir mejorando ciertos aspectos sobre el terreno de juego.

A todo ello se suman las lesiones. El Decano continúa pendiente de la enfermería y esta semana lo hace con una buena noticia. Juanjo Mateo vuelve al trabajo tras cuatro jornadas de baja. El lateral derecho recreativista "ya está de vuelta" y aunque la pasada semana "entrenó un par de días días con el grupo" no "estaba a disposición del míster'. El jugador albiazul ya entrena con normalidad y está "totalmente recuperado" para "ayudar al equipo".

Juanjo Mateo que ha presenciado los últimos cuatro encuentros desde la grada ha analizado en rueda de prensa cómo ha visto al equipo. "En carácter defensivo demuestra solidez" pero a la hora de generar ocasiones "cuesta un poquito" por lo que el conjunto albiazul "tiene que mejorar". Al Recre le falta intensidad para conseguir el objetivo aunque el recreativista piensa "que no es cosa de intensidad" porque todos los "integrantes de la plantilla demuestran un nivel de intensidad máximo y tienen que estar al 100%" para ganar los partidos.

La figura de Juanjo Mateo antes de su lesión era incuestionable. Ahora, Sergio Chinchilla ha ocupado su puesto, una posición en la que Chinchilla se siente cómodo. Ahora, con la vuelta del lateral derecho todo está por ver. Juanjo trabaja al "100%" para estar a disposición del entrenador dando lo mejor de sí y ayudar al equipo. Sergio "va a cumplir porque tiene actitud" y eso da un "punto más de competitividad" al futbolista porque para él "no existe competencia" ya que "entrena para mejorar cada día dándo lo mejor de sí" para ponérselo "díficil al cuerpo técnico".

El Recre visita este domingo (17:00) al Vélez. Un equipo que todavía tiene mucho en juego y peleará por sumar el máximo número de puntos para situarse lo más arriba posible de la tabla. Para ellos será "una oportunidad de oro" porque juegan en casa y si consiguen un resultado positivo "tienen casi la permanencia asegurada" pero el Recre "se juega mucho más", el cuadro albiazul tiene que "defender el escudo, pelear el ascenso y salir a morder" para ir "a por los tres puntos sin miramiento ninguno".

El cuadro de Abel Gómez no gana fuera de casa desde enero y tiene que romper esa sequía. El Recre tiene que hacerse grande lejos del Nuevo Colombino y "tiene que ponerse el mono de trabajo" para conseguir la victoria en "un partido vital y complicado" para el Decano.

En la sala de prensa La Provincia del Nuevo Colombino también se sentó este miércoles Pablo Caballero. El goleador del Recre asegura que los miércoles "son uno de los días más duros" para la plantilla en el que "arranca la semana" pensando en el próximo rival. Con actitud positiva, el argentido afirma que el equipo "está bien y sabe lo que hay" porque "vienen cuatro partidos muy duros".

La figura del Pali es indispensable. Si no aparece el delantero, no hay gol. Al Recre le cuesta llegar a portería y eso es una realidad. El argentino, con once goles en el casillero, asiente que "los goles son circunstancias" y "esto es un equipo" y que si él no marca, lo hará "otro" porque lo importante es "seguir sumando e ir a por el objetivo" sin importar "quien marca".

El cuadro albiazul es "consciente de la importancia" del partido ante el Vélez CF. Un duelo para dar un golpe encima de la mesa y "dar un paso muy importante" para afianzar la segunda plaza del grupo IV de Segunda Federación.

A nivel individual, el futbolista "se adapta" y también cree que "depende del rival" porque "no siempre se puede jugar cómo le gustaría". Pablo Caballero necesita a sus compañeros "contra más cerca mejor" y ese es el caso de Nacho Heras porque "puede sacar la marca" pero "son circunstancias del juego" y situaciones que "se plantean" según el rival. Al equipo le cuesta crear superioridad y carece de continuidad en el juego y eso le "ha costado" en los últimos dos partidos pero si que "ha ganado mucho en fase defensiva" pero el Recre "se encuentran con rivales que estudian el juego" y además que se disputan encuentros en los que "el juego es más parejo". "Nadie regala nada y todo se decidirá por mínimos detalles" en el último tramo de la competición.

"Llegan los partidos decisivos" y puede que haya "nervios y ansiedad en el vestuario" razón que achacan desde el banquillo albiazul para justificar el juego del Decano en los últimos encuentros. Esto no termina aquí, tras finalizar el tramo liguero, los play-off decidirán quién asciende a Primera RFEF. Una fase en la que el Recre tendrá que demostrar porqué ha llegado hasta ese punto, Pablo Caballero admite que el "equipo no tiene dudas" porque todos "saben la exigencia que hay", primero hay que "meterse en el play-off y luego pensar en cómo resolverlo y el equipo está preparado para eso".