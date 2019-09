Es uno de los nuestros. Antonio Núñez ha realizado esta noche un pregón del Trofeo Colombino pleno de emoción y sentimiento. El exjugador del Recreativo de Huelva, que se retiró del fútbol en el verano de 2018 después de una larga y exitosa trayectoria profesional, llegó al Decano en 2014. Durante cuatro temporadas defendió los colores albiazules y en ellas se ganó el respeto, el cariño y la admiración de los aficionados onubenses.

El acto se celebró los jardines de la Casa Colón de Huelva, un lugar emblemático donde en diciembre de 1989 empezó a gestarse la longeva leyenda del club de fútbol más antiguo de España. Fue conducido por Adolfo Zarandieta y la presentación del pregonero corrió a cargo del periodista Juanma Garrido, colaborador de este diario y autor del libro No quiero verte llorar, una obra de muy recomendable lectura para todos los que quieran conocer cómo miles de onubenses rescataron de la tumba a un Recre agonizante.Garrido, en los primeros momentos de su alocución, recordó que “en los peores momentos sale a la luz lo mejor de las personas”. Definió al Recreativo, el club de su alma, como “un símbolo de una ciudad, de una provincia y del fútbol español” y ensalzó la figura de Antonio Núñez, quien pese a jugar en equipos tan emblemáticos como el Real Madrid o el Liverpool (con el que conquistó la Copa de Europa) afirmó que “el Recre es especial”.

Definió al exfutbolista como un “ejemplo entre los ejemplos” y aseguró que era “solidario dentro y fuera del campo” hasta convertirse en “ídolo de pequeños y no tan pequeños”.

Durante su pregón Núñez repasó los años vividos en Huelva. Afirmó que el Recre “sigue avanzando con pasos quizás cortos pero firmes” y aseguró que “la situación es mucho mejor que hace algo más de cuatro años”, lo que a su juicio es “un enorme triunfo fruto de un enorme esfuerzo y un enorme sacrificio”.Confesó que aceptó “en el acto y muy agradecido” la propuesta del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, de ser el pregonero de la quincuagésima cuarta edición del Trofeo Colombino y definió al recreativismo como “una gran familia”.

Dijo que el madridista Raúl González “el segundo mejor capitán que he tenido (aunque no lo desveló, el primero es Jesús Vázquez) siempre decía la frase “el fútbol no tiene memoria”, pero reconozco que aquí en Huelva cambié de opinión” viendo cómo la gente habla de Alzugaray y Luzardo, de Isabelo y Sivianes o de Viqueira, Uche y Cazorla.

Se refirió al 20 de diciembre de 2006, cuando el Recre ganó por 0-3 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y cinco aficionados albiazules perdieron la vida tras un trágico accidente en la carretera “uno de los recuerdos más bellos y más tristes” del recreativismo.

Aseguró que durante su etapa en el Decano vivió momentos “durísimos y descorazonadores” y cómo se recuperó la ilusión un día de marzo de 2016 “cuando se publica un mensaje en el que los trabajadores del Recre lanzaron un SOS en el que se dice que el partido frente al Granada B podía ser el último de su historia y que supuso la demostración de que la afición de Huelva no iba a dejar morir al Recre”.

Dicen que de bien nacido es ser agradecido. Núñez subrayó que “los momentos difíciles se han compensado con creces por lo que me ha hecho sentir esta afición”.

El numeroso público asistente premió con una larga ovación al exjugador al finalizar su pregón.Más tarde intervino Gabriel Cruz, quien entre otras cosas dijo que “Huelva se siente orgullosa de ser cuna del fútbol español”.