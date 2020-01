Monteagudo prioriza el partido del Recre en Talavera al de la Copa

Alberto Monteagudo, entrenador del Recreativo de Huelva, destaca que su equipo debe priorizar el campeonato de Liga respecto a la Copa del Rey. El Decano visita el domingo al Talavera (12:00) y el próximo martes (19:00) se enfrentará al Osasuna en el Nuevo Colombino, en un encuentro correspondiente a la eliminatoria de los dieciseisavos de final del torneo del KO, que se disputa a partido único. “Lo del martes es un premio”, subraya.

El técnico, que ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa ante los medios de comunicación, ha dicho que el próximo choque del domingo en el Municipal El Prado de Talavera de la Reina “es un partido más de una semana de tres que empezamos muy bien; a la mitad fue muy mal y esperemos terminarla bien”.

Sobre el conjunto toledano, que ocupa puestos de descenso con 20 puntos (cuatro menos que el Recre) dice que es un conjunto que “viene de una dinámica mala. Está abajo y tenemos que intentar separarnos más para vivir en zonas más cómodas. Nos hemos complicado la vida nosotros mismos y no acabamos de confirmar esa recuperación que queríamos. A ver si puede ser en Talavera para afrontar el martes un buen partido y luego el domingo recibir al Villarrobledo”.

Monteagudo ha explicado cómo se encuentra su plantilla. “Es poco tiempo después del último partido. Ellos saben que en tres minutos tiramos el encuentro anterior, por acierto del rival pero también por errores nuestros que no estábamos cometiendo últimamente. Pero eso ya pasó y la gente está preparada y cansada, con molestias algunos jugadores, pero preparada para intentar ganar allí”.

El Talavera no conoce la victoria desde el pasado 8 de diciembre, cuando derrotó al Mérida (2-1). Desde entonces perdió ante el Don Benito (1-0), Atlético Sanluqueño (1-2) y Balompédica Linense (2-1), empatando la semana pasada en Marbella (0-0). “Es un equipo que aunque llega en una dinámica mala puede complicarle la vida a cualquiera. Es un equipo que en su casa se hace más fuerte y allí le ganó al Córdoba. Yo estuve en aquel campo viéndolo en el primer partido de Liga y es el típico campo apretado que, aunque esté abajo, la gente aprieta", comenta el técnico del Decano.

"Es un campo en el que si no vas con todo se pueden complicar las cosas. Es muy importante ponerse por delante, manejar la ansiedad que pueden tener ellos por la dinámica que han llevado ya que aunque empataron en Marbella han perdido varios partidos seguidos. Es un rival que hay que tener en cuenta que nos tiene que hacer crecer como equipo. Llevábamos seis partidos sin perder y queremos hacer ver que fue un accidente lo del San Fernando”, agrega.

Monteagudo entiende que puede haber desánimo entre los aficionados, vista la irregular temporada que está completando el Recre. “Es normal porque el equipo viene de un subidón el año pasado, aunque al final no se consiguió ascender y estamos en Segunda B. El subidón pasa y la Liga sigue siendo la misma. La gente esperaba ir mejor, como el entrenador, el club y los jugadores. Estamos donde estamos pero quedan 18 partidos y tenemos que intentar ir mejorando y ganar partidos. No podemos pensar que esto ha terminado. Hay que intentar ser continuos y ojalá ganar partidos y terminar la temporada con una buena sensación”.

Sobre posibles refuerzos comenta que “estamos mirando pero unos por la situación clasificatoria y otros por el tema económico. No sé si habéis visto que el Badajoz ha firmado a Aquino, me parece, y a Bikoro, del Zaragoza. Hablamos de jugadores importantísimos económicamente. Nosotros no podemos firmar eso a nivel económico y tenemos que jugar con otras cosas y ver también el tema de fichas. Estamos mirando porque hay que intentar mejorar el equipo si se puede dentro de nuestras posibilidades. Pese al tropiezo del San Fernando llevábamos seis partidos sin perder, con una dinámica bastante positiva. Creo que tenemos que volver a esa senda”.

El entrenador del Recre agradece al Talavera el haber cambiado el horario del partido inicialmente previsto para las cinco de la tarde, a las 12:00, con lo que el Recre tendrá cinco horas más de descanso para afrontar el encuentro de Copa del martes. “Agradecérselo, sobre todo porque no es lo mismo llegar a las dos y media o tres de la mañana que a las siete u ocho de la tarde. Así el futbolista podrá dormir tranquilo en casa y podrá entrenar después de haber dormido. Es difícil llegar al martes después de haber jugado el domingo, sobre todo en esta categoría en la que los futbolistas no están acostumbrados. Pero nuestra importancia está en el partido del Talavera. El martes es un premio ante un Primera y todos estamos ilusionados con que disfrute la gente dentro de un año tan irregular pero en Talavera nos jugamos mucho: el estar tranquilos, separarnos de ellos a siete puntos. Intenté transmitirle eso al equipo el otro día, que a nosotros lo que nos va a dar es la Liga. En la Copa habrá un momento que no estaremos Está bien para regalárselo a la afición, pero es la Liga la que nos tiene que poner en un sitio donde sea un proyecto que haya que ir reforzando pero que no sea cambiarlo entero”.