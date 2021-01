El atacante del Recreativo, Moha Traoré, ve la luz al final del túnel. El jugador señaló en rueda de prensa que "me hice una lesión bastante complicada en San Fernando en el abductor, ya tengo buenas sensaciones. Tengo ganas de volver a ayudar al equipo". Por ello, "fechas no me marco. He evolucionado bien, pero no puedo dar un tiempo exacto. Ojalá sea lo antes posible".

Ve al grupo bien y más tras la victoria contra el Sanluqueño, un choque en el que "la verdad es que los tres puntos de la semana pasada fueron cruciales. Nos acercan a donde queremos. Fue un partido que se desarrolló como queríamos. La segunda parte estuvimos en su campo, fue un premio para lo que hicimos. La victoria fue fruto del buen trabajo. Grité el gol como nunca".

De sus problemas físicos señala que "tuve una rotura en el tendón. Creo que ya he pasado más de la mitad del tiempo de recuperación. Espero estar pronto para ayudar al equipo".

De cara a la clasificación "intentemos mirar lo más arriba posible. Ahora mismo solo debemos mirar en Algeciras, no mirar más allá. El Algeciras es un rival muy fuerte. Nos hemos mentalizado de que para mirar hacia arriba debemos sumar fuera de casa. Tenemos que mirar a nosotros mismos. Si va líder es por méritos propios". No lo ve diferente a otra jornada porque "le damos la misma importancia que al anterior partido. Pensamos en puntuar para acercarnos a nuestro objetivo".