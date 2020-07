Mario Gómez, una opción para el Recreativo

El Recreativo de Huelva ha mostrado interés por el defensa Mario Gómez, que ha quedado libre tras desvincularse el pasado domingo del Don Benito, según publicó ayer el diario Europa Sur. No obstante, el Decano no es el favorito para hacerse con sus servicios, ya que el principal candidato es el Algeciras.

El zaguero, que ya estuvo hace años en el Recreativo de Huelva, es un central con experiencia en la categoría, ya que entre otros equipos militó dos temporadas en la Balompédica Linense (2016-18) y las dos últimas en el Don Benito extremeño.

Mario Gómez Gómez nació el 2 de septiembre de 1994, por lo que cumplirá 26 años en septiembre. En su primera andadura en tierras extremeñas, la temporada 18-19, disputó 34 partidos y marcó dos goles para ayudar a conseguir la permanencia y en la más reciente jugó 23 encuentros (de 28) y aportó un tanto. Como dato anecdótico, señalar que fue expulsado por doble amarilla en el minuto 49 en el encuentro que el cuadro extremeño disputó en Huelva y que acabó con victoria onubense por 2-0.

Uno de los mejores amigos de Mario Gómez es curiosamente un algecireño y exalgecirista, Jesús Ayala, con quien compartió muchas vivencias en la cantera del Decano, algo que puede pesar en la decisión del jugador.

El Recre, no obstante, no lo contempla como un fichaje prioritario y dos aspectos juegan en contra de la llegada de Gómez. En primer lugar, su condición de sénior, ya que quedan pocas fichas libres y preferentemente serán para jugadores de ataque; y en segundo lugar, que el conjunto de Claudio Barragán tiene cubierta la posición de central con Morcillo, Diego Jiménez, Jesús Valentín y Jesús López; aunque éste último no forme parte de la primera plantilla, lo más probable que el hueco sea cubierto por un sub 23.