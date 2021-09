Marc Fraile: "Vamos a Lucena a por los tres puntos y sin ningún miedo"

El atacante del Recreativo Marc Fraile ha atendido a los medios al término del entrenamiento para decir que "Rubén sigue trabajando al margen, pero parece que va mejorando, pero los demás estamos a disposición del míster para el próximo partido".

Acerca del Ciudad de Lucena y de la trascendencia del choque ha comentado que "todos los partidos son importantes porque cuando menos te lo esperas puedes perder puntos, pero es un rival con grandes jugadores, que han jugado en categorías superiores, así que será un rival que estará arriba, que luchará por lo mismo que nosotros y hay que estar con todos los sentidos para hacer un buen partido y sacarlo adelante".

Del partido ante el Ceuta B quiso destacar que "fue bonito, especialmente por el ambiente que se vivió, la afición nos estuvo animando desde el minuto 1 hasta el final. El césped yo lo vi de maravilla, en sitio peores hemos jugado todos. Jugamos en un estadio de Primera División y la afición nos da esas alas para llevarnos el partido. En Utrera sí que fue dificultoso jugar, pero el Colombino es una maravilla". Ha añadido que "todo es mejorable, si el césped mejora será beneficioso para nosotros porque queremos llevar el peso del partido".

Sobre el posible miedo escénico del Nuevo Colombino ha explicado que "a nosotros nos ayudó muchísimo. Yo no había vivido esto nunca. Incluso fuera de casa, como en Los Palacios. Eso nos da alas para afrontar un partido. En Utrera íbamos perdiendo y al final equipo y afición sacamos el partido. Aquí el otro día se vio una comunión entre los dos y eso ayuda a estar en el camino correcto".

De su aclimatación a las exigencias de Gallego ha espetado que "me siento muy cómodo. Me estoy adaptando a posiciones en las que no había jugado nunca. Estoy contento y atenderé las exigencias del míster, me están ayudando mucho las indicaciones del míster, son mecanismos que nos ayudan a entender mejor el juego". El balear también habló de los distintos planes de partido que puede tener el Decano en la presente temporada: "Cada partido tenemos un plan, pero nuestro modelo de juego intentamos siempre llevarlo a cabo. En esta semana, ante el Ciudad de Lucena, tenemos que mostrar nuestro fútbol, dentro de las limitaciones de que el campo es de césped artificial y que ellos también tienen su estilo de juego. Durante la semana estamos viendo cuál es su modelo de juego para saber cuáles son su debilidades".

También ha hablado de la conveniencia de sus características para jugar en casa o en estadios amplios: "Es verdad que me vienen mejor campos amplios, en los que pueda ir al espacio, pero lo importante es que el equipo saque los tres puntos. Salga quien salga el equipo va a rendir a buen nivel, solo hay que ver los entrenamientos para ver la entrega de todos los compañeros".

Fraile se ha mostrado inconformista y ha dicho que "para mí el empate no sería un buen resultado, yo quiero ir a ganar y sacar los tres puntos. Luego habrá que ver el desarrollo del partido, pero creo que tenemos que sacarnos el máximo rendimiento e ir a ganar. Esta claro que algún día habrá que perder o empatar, pero queremos los tres puntos y vamos sin miedo".