Manu Molina padece un tumor testicular

El onubense y canterano del Recreativo de Huelva Manu Molina, que en la actualidad milita en la UD Ibiza, padece un tumor testicular que le fue detectado el pasado miércoles y que tanto el propio futbolista, a través de sus redes sociales, como el club balear han dado a conocer en la mañana de este viernes.

"La UD Ibiza lamenta comunicar que al jugador de la primera plantilla Manu Molina le ha sido diagnosticado un tumor testicular tras finalizar unas completas exploraciones médicas", dice el comunicado de la entidad. "En los próximos días el jugador será sometido a una intervención quirúrgica”, añade. “Los servicios médicos del club continuarán informando sobre el estado de salud del jugador una vez finalizada la extirpación del tumor”, continúa. “Desde el club deseamos el mayor respeto por la intimidad, tanto del jugador como la de su familia, así como una pronta recuperación”, finaliza.

Por su parte el exjugador albiazul comenta: “Queridos amigos y compañeros. En el día de ayer me detectaron un tumor testicular. Quiero agradecer todas las muestras de apoyo y afecto que me habéis mostrado”. “Estoy convencido de que todo irá bien, es una batalla más que se presenta en mi camino”, concluye el mediocentro onubense. “Éste será mi play off personal”, indica.