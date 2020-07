Luis Madrigal: "Soy defensa, pero me gusta mucho incorporarme al ataque"

Luis Madrigal es el segundo fichaje del Recreativo de Huelva para la nueva temporada 2020-21; el lateral izquierdo sevillano, que ha firmado por un año, viene de cuajar una gran temporada en el Atlético Sanluqueño, disputando 25 partidos de Liga, 23 de ellos como titular, con un total de 2.004 minutos en los que recibió cuatro tarjetas amarillas y anotó un gol (en Talavera).

A sus 27 años llega en un gran momento y quiere seguir sumando éxitos, ahora con el Decano. Madrigal afronta el reto con ilusión en una entrevista a la página web del Recreativo.

“Estoy muy contento de mi fichaje. Estoy encantado y muy ilusionado. Para mí es una oportunidad muy bonita que se me ha presentado y estoy encantado”, destaca el jugador. “Que te llegue interés de equipos así con tanta importancia y masa social como el Recre te alegra muchísimo. Al principio te sorprende pero cuando hablan contigo y te dan la confianza que me han dado, la verdad es que te alegras mucho”, añade.

El sevillano tiene claro que su objetivo esta campaña “es ayudar lo máximo posible al equipo, intentar jugar el mayor número de partidos y darlo todo en el campo para conseguir los objetivos”.

El nuevo lateral izquierdo albiazul se considera “un jugador alegre, al que le gusta subir al ataque. Soy defensa, pero me gusta mucho incorporarme al ataque. Creo que tengo buena zancada, soy rápido y defensivamente me desenvuelvo bastante bien”.

Sobre el confinamiento, y el hecho de estar tanto tiempo sin competir, ya que la Liga se paralizó el 8 de marzo, comenta que “ha sido una situación atípica, que nunca habíamos vivido y me he adaptado a lo que podíamos hacer, entrenando en casa, y tengo muchas ganas de volver a ponerme las botas y volver a sentirme futbolista”.

Madrigal es un buen conocedor de la categoría y del grupo IV de Segunda B; ya ha jugado en el Nuevo Colombino, pero no como local. “Por supuesto que tengo ganas de conocer a la afición, he visitado el Nuevo Colombino y nunca he ganado allí. Jugar en estadios así te da una motivación extra. El Recre es un club de Primera, con una afición que siempre está empujando y eso se nota bastante. Tengo muchas ganas de sentirla jugando como local”.

Por último, se despide con un mensaje para la afición recreativista. “Le pido que esté ahí en todo momento durante la temporada. Estando unidos equipo y afición, los objetivos se van a cumplir y los aficionados son muy importantes dentro del club”, concluye.