Llorente: "El Murcia es un rival muy difícil de doblegar"

Fernando Llorente, centrocampista del Recreativo de Huelva, asegura que “el equipo está en una buena dinámica. Lo demostró el domingo pasado en Cartagena, creo que le plantamos cara al líder en uno de los campos más complicados de todos y eso nos da muy buenas sensaciones para afrontar esta semana de trabajo y poder hacer bueno el punto contra el Murcia el domingo en el Nuevo Colombino”.

El segoviano retornó al once titular albiazul el pasado fin de semana. Afirma que se encontró “bien” en el campo. “Es un equipo que te exige mucho, que te hace estar al cien por cien desde el principio. En lo personal me encontré bastante bien pero creo que todo el equipo estuvo muy serio desde el inicio. Las sensaciones fueron muy buenas tanto dentro como la gente que estuvo fuera al principio y pudo aportar”.

"La gente está muy ilusionada, al igual que nosotros. Esperemos que haya una muy buena entrada"

Hace pocos días Llorente fue noticia en Murcia ya que el club pimentonero anunció que había alcanzado un acuerdo con el futbolista (que perteneció a su primer equipo en la campaña 2017-18) para el aplazamiento de la deuda que mantiene con él. Sobre esto explica que “el Murcia ha tenido unos gestores que no lo han hecho lo bien que debían y han tenido problemas con muchos jugadores, no sólo conmigo. Ahora ha entrado un consejo nuevo que está en manos de la plataforma que quiere ayudarles y todo lo que me transmitieron era que quería ayudar al equipo, que el objetivo es la supervivencia, que les echara una mano. Negociamos y llegamos a un acuerdo, no hay que darle más vueltas. Espero que lo cumplan. Le deseo lo mejor al Murcia a partir del lunes que viene”.

Señala que el conjunto grana, entrenado por Manolo Herrero, “es un equipo muy difícil de doblegar. Recibe muy pocos goles y lleva una racha de ocho partidos seguidos sin perder. Es muy complicado hacerle daño. En defensa está siendo muy sólido y arriba tiene jugadores que marcan la diferencia. Así que hay que tener mucho cuidado con las vigilancias, con el trabajo del repliegue. Espero que podamos trabajar bien esta semana para poder salir el domingo con las ideas claras y que se refleje en el resultado”.

Pese a la marcha de futbolistas importantes como Dani Aquino, Jesús Alfaro, Héber Pena, Migue Leal, Dani Pérez o Álex Corredera, para Llorente el Murcia sigue siendo un candidato al ascenso. “Ahí está, sexto. Para nosotros ahora mismo es un rival directo, está tres puntos por debajo. Se le han ido jugadores pero el equipo sigue sin perder y mientras siga ahí no se puede decir que el Murcia no va a estar en la pelea”, señala.

El Recre ha batido su récord de abonados en la categoría y roza los 9.300 socios. Se espera que el Colombino registre una gran entrada el domingo. “Cuanta más gente venga, muchísimo mejor –enfatiza–. Para nosotros es una motivación. Somos conscientes de que aparte de ayudarnos a nosotros, al rival le puede perjudicar. Está claro que la gente está ilusionada, igual que nosotros. Esperemos que haya una muy buena entrada, se disfrute de un gran partido de fútbol, que el Recre gane y haya un magnífico ambiente”, concluye.