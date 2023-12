Linares-Recre: Abel Gómez espera "un partido con mucha personalidad en un campo en el que te tienes que adaptar muy rápido"

El Recre viaja este fin de semana hasta Linares. El domingo (16:00) se enfrenta al Linares Deportivo, un partido para recomponerse del tropiezo de la pasada jornada ante el Real Murcia en el Nuevo Colombino.

Ha sido "una semana normal" con el primer día "un poco distinto tras comentar y analizar" los errores del encuentro con el equipo de Pablo Alfaro. Una semana "rara" con un partido amistoso en la jornada del miércoles, en el que se dieron cita los menos habituales y canteranos, "el resto se quedó entrenando" en Huelva.

De cara a la cita del próximo domingo, Abel Gómez mira de reojo a la enfermería. "El más preocupante es Juan Villar". El delantero del Recreativo de Huelva "tiene molestias en la rodilla que no le han permitido entrenar" durante la semana. "Hay que ver porque no se sabe si es de un golpe, si tiene un poco de líquido,.... Hay que valorar". El técnico del Decano espera que Rubén Serrano, Rahim e Iago Díaz "puedan llegar". "No deben tener problemas" ratificó el sevillano.

El Linares "es un equipo con una plantilla muy competitiva" afirmó Abel Gómez en la rueda de prensa previa al encuentro. Una cita en "un estadio que conocemos y que históricamente es muy complicado para los rivales. Los azulinos cambiaron de entrenador la pasada semana por lo que "ha hecho cambios y modificaciones que hacen que quieran ir a por los tres puntos en casa". Razón por la que el Recre tiene que llegar "muy mentalizado y preparado para el tipo de partido que tenemos y el encuentro que queremos hacer.

Respecto al plan de partido que el Decano quiere llevar a cabo en Linarejos, el entrenador del Recre sabe que los locales "van a salir fuerte desde el inicio". Los albiazules van a ir a "afrontar el partido como queremos, ser verticales y tener mucha personalidad en un campo en el que te tienes que adaptar muy rápido".

Antes de viajar hasta Linares, el Recre tuvo una cita en Constantina. El Recre tuvo "un partido de entrenamiento en el que queríamos acumular 45 minutos con gente del primer equipo" porque aún tenían pendiente el entrenamiento de este jueves. Un encuentro amistoso en el que Pablo Caballero "tuvo fortuna" y volvió a ver portería tras su lesión. Respecto a Nacho Heras, Abel Gómez comentó que "lo importante es el trabajo y los goles vendrán seguro".

Otro de los hándicaps para los recreativistas son las sanciones. El centro del campo pende de un hijo, "no podemos controlarlo, pero espero que no les pase a todos a la vez". Durante la semana, Matías canterano del Recreativo se incorporó a los entrenamientos del primer equipo "por si lo necesitamos". "Nos podrá ayudar al igual que Davinchi, que también está con nosotros". Abel Gómez cuenta con "la gente del juvenil y del filial" que deben estar "en ritmo por si hay que tirar de ellos".

A Matías "lo hemos subido cuando creemos que sí será necesario" comentó el técnico, "porque en esa posición puede haber baja por el tema de las sanciones. A Abel le gustó lo que "vio de él" y trabajar "a nivel de intensidad porque queremos verlo un poco más y que tenga más ritmo".

Dos citas antes del parón liguero. Un seis de seis sería lo ideal y estar más cerca del play-off de ascenso. "Ojalá seamos capaces. No es que lo piense, es lo que quiero. Siempre queremos ir a por los tres puntos. Todos soñamos y queremos irnos de vacaciones con la máxima puntuación".