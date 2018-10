"Krypteia solamente es un acreedor más del Recre"

El presidente de la Federación Onubense de Fútbol, José Antonio Fernández, y la jugadora del Sporting Puerto de Huelva, Bárbara Santibáñez, fueron los invitados en una nueva edición de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer en el Gastrobar Ciquitrake.

Fernández hizo un análisis de la actualidad del Recreativo, que, bajó su opinión, "está en una situación institucional muy complicada porque todos los días sale algo nuevo". El delegado de la Federación Andaluza de Fútbol en Huelva señaló que "mientras que no se solucione el tema económico de verdad y venga alguien con el dinero suficiente para no pasar penurias en el día a día tendremos que estar así... Dando patadas hacia delante". Por otro lado, Fernández espera que "acompañen los resultados, pero es una situación muy difícil. Lo malo es que empiecen a salir noticias de impagos porque el futbolista no está centrado en lo que tiene que estar y preparar una semana así es complicado. Encontrar la solución al Recreativo se me antoja imposible ahora mismo".

El máximo mandatario del fútbol en Huelva confirmó que "hay un compromiso de pago del Recreativo con la Federación Andaluza de 550.000 euros en diciembre". Una cantidad inaplazable después de que el Decano haya negociado en varias ocasiones con el ente autonómico. Además, José Antonio Fernández confirmó que "ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que Mario Hernández e Ikwu puedan jugar con el primer equipo".

Sobre la aparición de Krypteia en el escenario albiazul indicó que "Krypteia habla como si fuera dueña del club y es verdad que ha dejado dinero, pero no deja de ser un acreedor más del Recreativo, sin más derecho que el de reclamar su dinero. Si quiere el club que vaya por derecho y no de manera enigmática, porque han ido dos veces a la compra y las dos veces los han echado para atrás. La gente de Huelva, que sí que ha puesto dinero, está quemada y asustada". Continuó pidiendo respeto para "el consejo de administración, que se está jugando su patrimonio" y valorando que "cualquier aficionado del Recre ha hecho ya un máster en gestión deportiva porque lo que ha vivido la afición en estos años le ha servido para aprender de todos esos temas". "El problema es que cuando el Ayuntamiento puso el dinero la mayoría de los acreedores fueron a pedir lo que se les debía, por lo que el dinero ha servido únicamente para levantar el embargo", añadió.

Mucho más optimista fue el presidente de la Onubense en el apartado netamente deportivo: "Esto acaba de empezar. Tenemos un entrenador con experiencia y de garantías y una plantilla con sus defectos y virtudes, pero creo que con más virtudes que defectos. Hay que darle un plazo prudente y ahora está arriba".

Del Sporting también habló Fernández, que explicó que el nuevo formato de la Copa de la Reina "le va a dar más posibilidades a los equipos fuertes. Además, antes las últimas jornadas tenían más competitividad porque había equipos que se estaban jugando entrar en la Copa". También habló del problema que tiene el club onubense con las instalaciones: "Nosotros lo que tenemos lo hemos puesto al servicio del Sporting. Aun así creo que el Sporting tiene que jugar en un estadio acorde a su categoría, pero mientras que ellos quieran podrán contar con nosotros. De todas formas, para mí el principal hándicap que tiene el Sporting son los campos de entrenamientos, que tiene que ir peregrinando durante toda la semana".

Por último, Fernández habló del Atlético Onubense de Iván Rosado, con quien guarda una buena relación personal tras haber compartido vivencias cuando el exdelantero tuvo una lesión: "Está en una categoría difícil y ha sabido imprimirle su sello al equipo. Los puntos que tiene no se los va a quitar nadie y se ha ganado el respeto de la categoría".