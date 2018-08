Krypteia presenta su plan

Ante peñas, trusistas, aficionados, el concejal Rafael Gavilán y medios rompió Krypteia su silencio. Lo hizo casi dos meses después de su aparición en Huelva en un acto multitudinario que tuvo tanto de exposición como de defensa. La sala del hotel elegido se llenó hasta la bandera. Krypteia presentó su proyecto. Buscó una puesta en escena atractiva y audiovisual con la que llegar al público. Luego el argumentario fue el habitual: apeló a la historia y al sentimiento. Dos pilares básicos sobre los que se sustenta el recreativismo y sobre los que giró gran parte de la intervención. La sociedad que aspira a hacerse con el control del 90% de las acciones de la entidad albiazul estuvo representada por Jacobo Gallego, como presidente, Óscar Romero, como consejero delegado, y Javier Jiménez, como responsable deportivo.

Romero fue el encargado de liderar la intervención. Defendió la capacidad de gestión de su grupo para "generar ingresos" y aseguró que Krypteia "cumplirá todos los compromisos". Para ello aludió una y otra vez al decanato, a su valor comercial y a "una explotación mucho más agresiva" para obtener recursos. Su llegada, siempre que salde las dudas expuestas por la LFP en su informe, significará "otra forma de llevar el club". Uno de los ejes del plan es "dar la estabilidad económica necesaria al Recre para superar las tensiones de tesorería habituales".

Expuso "un plan de actuación financiero drástico a corto plazo que vaya a la par con un proyecto deportivo" porque "sólo el éxito deportivo puede aportar las soluciones al Recre". Para ello, "la afición y el decanato serán nuestras piedras angulares". Sobre la fórmula para solventar las necesidades económicas urgentes del Decano insistió en un término que durante la comparecencia se repetiría constantemente: mecanismos. Una y otra vez se refirió a ello sin concretar cómo y cuándo. Sobre la capacidad económica de Krypteia defendió que su grupo tiene "una cartera de negocio de 350 millones de euros y estamos regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como un fondo de inversión que somos".

Javier Jiménez defendió la parcela deportiva del proyecto. Destacó el trabajo de Óscar Carazo en la dirección deportiva para configurar una plantilla de garantías. En su opinión "nos ha traído al mejor entrenador y a los mejores jugadores", augurando una buena temporada "si somos capaces de tener una buena plantilla con unos valores porque hemos comprobado con el Rayo Majadahonda que el grupo es más importante que las individualidades". Para ello afirmó que su grupo "dará todo el apoyo y los recursos necesarios" reconociendo que "el objetivo evidente es llegar a la LFP pero sin un proyecto cortoplacista, sino desde una base sólida".

A la hora de explotar el decanato, Romero insistió en una "alianza" con el Athletic de Bilbao y en acuerdos con otros clubes de la LFP para su desarrollo en países como Japón, México, Estados Unidos, China o India "donde ya existe una expansión de la liga española". Además, afrontaremos convenios con todos para el aplazamiento de las deudas que existan. En este sentido, recordó que "de los dos millones imprescindibles a corto plazo la mitad no hay que afrontarla porque corresponde a nosotros". Hubo sus alusiones indirectas al consejo cuando denunció que "nos está costando conseguir información".

En el turno de palabra, tanto la Federación de Peñas como el Trust de Aficionados exigieron a Krypteia que concretase hechos más allá de sus palabras. José Antonio Cabrera pidió garantías de pago. Romero explicó que "llevamos dos meses con el proceso y hemos asumido un pliego de condiciones con todas sus obligaciones". Entró entonces en liza el término estrella de la exposición. "Tenemos los mecanismos necesarios". Señaló que "la deuda no nos preocupa, sólo lo que hace falta a corto plazo que es lo que ahoga al club, porque con el resto negociaremos calendarios de pago". Desveló entonces que "el problema es que los jugadores no han cobrado este mes" y en otro mensaje al consejo actual dijo que "lo que no podemos es utilizar los ingresos de los abonos de esta temporada para pagar la nómina de junio, sino que debe servir para cubrir los gastos de la próxima temporada". Para superar esas dificultades regresó a "los mecanismos necesarios" mientras que reconoció que "sólo el éxito deportivo arreglará los problemas del Recre". Unos mecanismos que "cuando dejemos de ser aspirantes para ser propietarios ya activaremos". Ante la insistencia de Cabrera, reconoció que "de forma inmediata tenemos capacidad para pagar 1,5-1,8 millones de euros".

Narciso Rojas intervino a continuación para pedir respuestas mucho más concretas y definición a esos "mecanismos" tan aludidos durante toda la intervención. Romero descartó la ampliación de capital "a corto plazo" por las circunstancias del club y eludió una respuesta más concisa para señalar que "existen otros mecanismos como los préstamos, financiación, negociación o patrocinios".

Eso sí, donde despejó todas las dudas fue en la negativa rotunda a "cualquier relación con Carlos González" y a que "tenemos un acuerdo firmado con Eurosamop que no afecta en nada al Recre porque es una relación concreta entre dos sociedades". De la empresa de Juanma López, representada por el abogado Ramón Valencia en el acto, destacó que "estamos muy satisfechos con su gestión deportiva del club y con el papel de Óscar Carazo en el Recre".