Krypteia entrega la documentación a la LFP y queda a la espera de su dictamen

Un paso más en el interminable camino de la venta del Decano. Krypteia Capital ha remitido a la LFP a través de la Plataforma de Contratación del estado la información solicitada para despejar y aclarar las dudas planteadas a su plan de viabilidad. La patronal del fútbol emitió el pasado martes una primera valoración desfavorable al plan al considerar que no se ajustaba a la realidad, no contemplaba un escenario en Segunda B y las cantidades en las que se basaba no estaban sustentadas documentalmente. Le dio entonces un plazo de 72 horas a Krypteia para aportar la información que despejase todas esas dudas.

El plazo para enviar la documentación que avalase el plan de viabilidad terminaba a las 14:00 de hoy viernes. Fuentes de la sociedad que aspira a hacerse con el control del 90% de las acciones de la entidad albiazul ha confirmado que la LFP ya tiene la información.

La LFP debe emitir un nuevo informe que será ya determinante. Krypteia Capital espera que la respuesta de la Liga tarde alrededor de una semana. La patronal del fútbol valorará si la documentación aportada es suficiente para considerar factible el plan de viabilidad o no. Tras su respuesta se convocará de nuevo la Mesa de Contratación del Ayuntamiento para decidir sobre la adjudicación definitiva de las acciones. Será el penúltimo paso. Si adjudica la venta a Krypteia se convocará de inmediato un pleno extraordinario que lo refrende.