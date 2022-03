Juanjo Mateo: "Tenemos que ver lo que pasa y a esperar"

El Recreativo de Huelva afronta una semana atípica pero muy ilusionante. Y es que se puede dar la circunstancia de que el Decano ascienda de categoría este domingo sin tan siquiera jugar. Los jugadores onubenses no se vestirán de corto ni saltarán al césped pero no se perderán el duelo entre el Pozoblanco y el Utrera ya que una victoria local significaría fiesta segura. "Hacía tiempo que no teníamos una semana de descanso", señaló el jugador recreativista Juanjo Mateo en rueda de prensa, quien añadió que "la afrontamos de la misma manera, entrenando con bastante intensidad, para intentar corregir algunas cosas, y centrados ya en los entrenamientos y a ver qué pasa el domingo entre el Pozoblanco y el Utrera".

Asimismo el albiazul apuntó que "son muchas las jornadas ya que llevamos con la presión y el objetivo principal de que tenemos que conseguir el ascenso. Creo que estamos bien, estamos afrontando los entrenamientos, todos los integrantes de la plantilla al 100%, y estamos a disposición del míster para estar cuando nos necesite".

En cuanto a si hay cansancio físico o psicológico en referencia a los puntos perdido en últimos jornadas o las sensaciones vistas sobre el verde de la plantilla, Mateo expuso que "puede ser un poco de todo. Pero es verdad que ha habido semanas en las que hemos jugado domingo - miércoles, que eso también pasa factura. Ya son las últimas jornadas, todos los equipos se juegan mucho, tanto la parte de arriba como de la abajo. Para cada equipo es una final. Nosotros estamos deseando acabar esta temporada y conseguir el objetivo"

Sobre el domingo, el futbolista señaló que "se puede dar la carambola" y "es verdad que es nuestro día libre, y estamos hablando para ver qué podemos hacer, si quedamos todos juntos, pero aún no tenemos nada claro. De momento no tenemos planes -en caso de que se ascienda este domingo-. También se puede dar que el Utrera gane y que nosotros nos la tengamos que jugar contra el Córdoba B. Tenemos que ver lo que pasa y a esperar", sentenció.

También pasó por la sala de prensa del Nuevo Colombino Bouba Barry, quien tuvo minutos el pasado fin de semana contra el Cartaya y quiso "dar las gracias al míster por haber contado conmigo en este tipo de partidos porque la verdad que todo el mundo queremos jugar. Son partidos muy ilusionantes y estoy muy contento de haber debutado en el Colombino, con tanta gente. Me sentía muy bien". Y es que, el jugar en el Nuevo Colombino, en Tercera RFEF y ante miles de personas "son cosas que tenemos que recordar para siempre. Creo que en tercera hay pocos clubes que tienen esta afición, que viene mucho. Eso te hace pensar. Es muy ilusionante de ver a tanta gente".

Sobre la motivación de sumar más minutos en próximos partidos, el futbolista apuntó que "siempre intento de hacer mi trabajo, entrenando cada día muy fuerte para entrar cada domingo en la lista de convocados para jugar lo máximo, si me da la oportunidad el míster". Barry está cedido por el Cádiz aunque reconoció que le "gustaría seguir en el Recre porque me siento bien".