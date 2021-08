Juanjo Mateo, Peter y el peso de la historia del Recreativo

El Recreativo ha presentado en la mañana de hoy a sus dos alas, al sevillano Juanjo Mateo y a Peter. El director deportivo albiazul, Dani Alejo, les ha acompañado en la sala de prensa de La Provincia y ha comentado que Juanjo es "un lateral derecho con mucho recorrido, que encaja en lo que pide el míster" y que Peter es un "jugador de banda izquierda, con mucha velocidad y potencia y que, igual que Juanjo, se está adaptando a las exigencias del técnico".

Juanjo Mateo ha querido "agradecer a Dani Alejo y al club la posibilidad de defender los colores del Decano. Voy a dejarme el alma y a intentar poner mi granito de arena para lograr el ascenso". "Dani contactó conmigo el día de mi cumpleaños, no pude tener mejor regalo. A partir de ahí las negociaciones fueron muy fáciles y ante la opción de venir a un club histórico ni me lo pensé", ha explicado el sevillano. Ha continuado hablando de las expectativas para la temporada diciendo que "el Recreativo va a ser el equipo referente de la Tercera División, pero yo tengo experiencia en la categoría y es complicada. Vamos a tener que trabajar mucho para poder estar a la altura de la afición".

Sobre el estilo de juego del Recreativo ha dicho que "el año que estuve en Algeciras ya jugamos con tres centrales, pero es verdad que el estilo del míster es completamente diferente a lo que he vivido en mi carrera, pero estamos trabajando para adaptarnos lo antes posible al sistema". De su adaptación ha dicho que "me estoy encontrando bien, tanto en defensa como en ataque. Es verdad que los carrileros tienen que llegar al ataque y defender, pero creo que con el paso del tiempo interiorizaremos todos los conceptos".

De la pretemporada ha dicho que "somos un grupo nuevo, pero creo que en los partidos que hemos tenido hasta ahora hemos dado la talla. Nosotros, con independencia del rival, intentaremos hacer nuestro partido y poner en práctica lo que hemos trabajado". Acerca del choque ante el San Roque del próximo domingo ha explicado que "para mí será un partido más. La etapa allí ya está terminada y yo me voy a dejar la piel por el Recre. Es verdad que el partido se toma como un derbi y que, a pesar de ser un partido de pretemporada, quiero ganar".

Peter, por su parte, ha asegurado que "cuando me llamó el Recre me alegré mucho y estoy contento de estar en un club como el Recre que tiene la historia más grande y quiero formar parte de esa historia". "He venido con muchas ganas y sé que el club está en una división que no le pertenece, por eso tenemos que luchar para estar arriba. Tenemos que seguir como hasta ahora para cuando llegue la liga estar al cien por cien", explicó el africano. De su llegada al Recreativo ha indicado que "tengo nuevos compañeros y nuevo míster y estoy muy contento con todos".