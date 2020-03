Juan Antonio Zamora, preocupado: "El plazo para recuperar la normalidad no será corto"

Juan Antonio Zamora, secretario técnico del Recreativo de Huelva, cree que el parón irá más allá de dos semanas, desconoce la repercusión económica que tendrá para el club esta situación, considera que hay jugadores con garantías suficientes para cubrir la baja de Morcillo y espera que los jugadores no 'desconecten' durante estos días sin actividad.

Zamora vive la situación actual “con incertidumbre y algo de miedo, pero siendo consciente de los pasos a seguir, sin alarmarnos. Son momentos difíciles a nivel nacional e internacional y hay que ser responsables y seguir al pie de la letra todo lo que nos recomiendan. En lo profesional es una situación atípica, nunca se había dado nada parecido. Lo más importante es la salud de las personas, eso se antepone a cualquier competición”.

La salida a esta epidemia puede ser a largo o corto plazo, por ahora está todo en el aire. “No puedo opinar sobre las posibles soluciones porque no es de mi competencia, aunque creo que esto no será cuestión de poco tiempo. Estamos viendo todo lo que han sufrido y están sufriendo los italianos y nosotros acabamos de empezar, intuyo que el plazo para recuperar la normalidad no será corto. En lo deportivo serás las autoridades competentes las que tengan que decidir, pero está claro que primero es lo personal y luego lo profesional”.

Deportivamente hablando, el Decano es uno de los clubes menos afectados porque se encuentra en tierra de nadie en la clasificación, casi sin opciones de play off de ascenso y también sin pasar agobios por la permanencia. “Dentro de lo malo somos uno de los clubes a los que menos le repercutirá esta situación. Hay mucha incertidumbre y a nadie nos gustaría terminar la liga así, con esa sensación que hemos dado a lo largo de la temporada; si se reanuda la Liga podríamos mejorar en estas 10 jornadas que quedan y cambiar la imagen”.

Estar un mes o más sin jugar tiene un coste económico para todos los equipos de una categoría modesta como la Segunda B, ya que disminuyen los ingresos (no hay taquillas...) y hay que seguir pagando salarios y otros gastos. “Evidentemente todos los clubes lo vamos a notar, pero con lo que hay ahora mismo esto es un grano de arena en una montaña. Hay equipos que han desembolsado una cantidad importante de dinero tanto en el verano como en el mercado de invierno y no saben si podrán cumplir sus objetivos; también hay otros a los que le vendría bien que acabara ya la competición; son diferentes situaciones que no sabemos cómo se resolverán”, destaca Zamora.

A los jugadores les hemos dicho que deben quedarse en casa y no desplazarse, ni a ver familiares ni nada"

¿Repercutirá económicamente todo esto en la configuración de la próxima temporada? “No sabría decirlo; en el club hay profesionales que se dedican a ello, yo bastante tengo con lo mío como para entender de economía”, asegura con buen humor. “Está claro que repercutirá a un país entero y nosotros no seremos una excepción, pero no se sabe en qué medida”.

¿A los jugadores del Recreativo se les ha dado orden de permanecer en Huelva o pueden salir y volver sin problemas? “Hemos transmitido las órdenes que nos han dado tanto del Gobiermo como del Ayuntamiento, que es quedarse en casa y no desplazarse, ni ir a ver familiares ni nada. En principio el fin de semana tenemos descanso y el lunes volvemos a los entrenamientos, pero seguiremos todos las recomendaciones y las órdenes de las autoridades. Estoy seguro que este parón se prolongará, pero seremos consecuentes con lo que nos manden y cumpliremos todo lo que diga el club”.

El secretario técnico albiazul no descarta parar por completo los entrenamientos: “El viernes la Real Federación Española de Fútbol nos dijo que había que suspender los entrenamientos y actuamos de inmediato; informamos a los jugadores que las sesiones de trabajo quedaban suspendidas hasta nueva orden y actuaremos en función de los acontecimientos”.

El Recreativo dará unas pautas y Claudio Barragán podría aprovechar para hacer una minipretemporada: “Nuestro preparador físico encargó el viernes trabajo individual a cada jugador para mantener la forma según sus necesidades”. “Esta situación nos podría venir bien ya que hemos cambiado de entrenador y puede servir para reforzar conceptos y mejorar algunas cosas, pero siempre que podamos entrenar”, recalca.

La cantera también se ha visto afectada por la suspensión: “Tenemos que ser responsables con la alerta que tenemos y parar toda la actividad; somos personas que nos dedicamos a un deporte de contacto, entrenamos en grupo, hay muchas personas utilizando el mismo vestuario... y no era lógico que siguiéramos entrenando, ni el primer equipo ni ninguno”.

Hay que hacer un trabajo motivador para que el futbolista sepa que antes o después debe volver a la competición"

El club ha tomado recientemente la decisión de cambiar al entrenador del Juvenil, apostando por José Jerónimo Gallardo en lugar de Joselu Jiménez. “Jesús Vázquez, como coordinador de la cantera, valoró la decisión y contó con el apoyo del presidente y el mío, con la idea de buscar una reacción en las cinco jornadas que restan para mantener la categoría”.

La lesión de Morcillo ha dejado al equipo con dos centrales puros como Borja y Diego Jiménez, pero Zamora no ve grave la situación ya que hay alternativas: “Cuando realizamos las cuatro incorporaciones de enero sopesamos que fueran jugadores polivalentes y que hubiesen actuado antes en esa demarcación; Kleandro ha jugado de central en 2ª A y en la Copa del Rey, y Alberto Martín en 1ª y 2ª; esa demarcación no corre peligro”.

Por último, Juan Antonio Zamora espera que el parón no afecte en lo físico: “Más que físicamente, me preocupa el apartado psicológico porque el jugador desconecta de la competición; no es como un parón navideño o de verano, que sabes cuándo vas a volver, tienes marcadas unas pautas.... Hay que hacer un trabajo motivador para que el futbolista sepa que antes o después debe volver a la competición. Luego está el tema profesional, quedan sólo 10 jornadas y los futbolistas deben estar al cien por cien para intentar una renovación o buscar una buena salida; la temporada no ha sido buena y sólo les queda estar atentos, ser profesionales y mantenerse físicamente bien”.