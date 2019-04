Joaquín Caparrós anuncia que sufre una "leucemia crónica"

El entrenador del Sevilla y extécnico del Recreativo, Joaquín Caparrós, ha querido aclarar en primera persona que sufre una grave enfermedad, pero que va a seguir al frente del equipo. "Tengo una leucemia crónica, no me estoy tratando y quiero seguir", ha dicho el técnico sevillista.

"Quiero aclarar una cuestión, que ha habido una serie de comentarios. Me hierve la sangre roja, ha habido un pique entre la sangre roja y la blanca, ha querido equilibrarse. Tengo una leucemia crónica, no me impide mi profesión, puedo entrenar a diario. Quiero disfrutar de mi profesión. Tengo que dar las gracias a todos. No tengo tratamiento ni nada. A disfrutar la oportunidad que me ha dado la dirección deportiva y el presidente, estoy enchufado más que nunca y quiero seguir. No voy a volver a hablar de este tema, para que todo el mundo se quede tranquilo", explicaba el técnico en los medios oficiales del club.