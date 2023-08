Jesús Vázquez: "Estamos haciendo un gran diagnóstico para conocer la situación del Recre"

Jesús Vázquez ha vuelto al Recreativo de Huelva. El exjugador del Decano ha regresado al Nuevo Colombino de una manera muy especial. Desde el pasado mes de junio es el encargado de liderar el nuevo proyecto del equipo más antiguo del país. Una gran responsabilidad pero, también, una gran ilusión para él.

- ¿Cómo fue el momento en el que aceptó esté importante y gran reto?

- Me llevó un tiempo asimilarlo. Yo sabía que iba a tener la posibilidad de liderar el proyecto. No le habíamos puesto nombre a ese cargo que podía ostentar. Había varias figuras en mente aunque en la mía nunca tuve la de presidente. Nunca lo he sido ni es algo que nunca había aspirado a conseguir y de donde venía tampoco lo podía imaginar. Cuando se me hace esta propuesta para este cargo, al principio me impactó por la responsabilidad y lo que significa ser presidente del Recre, pero lo voy asimilando hablándolo mucho con mi familia, mis personas de confianza. Una decisión que tomé gracias a ese último empujón que fue la idea de crear el equipo de gestión con gente de mi confianza. Fue el paso definitivo para dar yo mi propio paso.

- La presidencia del Recre. Son palabras mayores. ¿Cómo ha sido volver al Nuevo Colombino de esta manera tan diferente?

- Me siento muy contento cada vez que piso el Nuevo Colombino sea en la parcela que sea. He estado en los últimos meses pisando el césped como solidario, he estado en la grada viviendo el último ascenso como aficionado... Todavía como presidente solo me he sentado en el palco en el partido del Betis frente al Burnley pero no de manera oficial y jugando el equipo como local. Algo que ocurrirá próximamente y esa será otra situación nueva para mi. Un campo que va a estar en unas condiciones muy buenas, con afluencia de público, con algunas mejoras visibles desde la grada, otras a nivel de acceso, bares, cantinas y aseos. Va a ser un momento para mi muy importante a la vez que inolvidable, porque esa situación, esa sensación van a ser nuevas y van a quedarse marcadas en el recuerdo para siempre.

- Desde su llegada se han producido muchos cambios. ¿Qué balance hace de estos meses?

Más que un balance a nivel numérico es un poco también de adaptación para mi. Podía tener en mi mente como sería el día a día en esta nueva función de presidente pero lógicamente esto se multiplica. Esto se ha multiplicado por todo lo que yo tenía en la cabeza. Hay situaciones que conocía, otras que no, entonces hemos tenido que adaptarnos a la situación. Hacer un diagnóstico grande de todo que a día de hoy seguimos haciendo. Son muchas cosas, hay relaciones de personas, de empresas, de abonados con el club, muchas de ellas desconocidas para nosotros, y vamos un poco llevando el día a día a tope, con muchas reuniones, llamadas de teléfono... Llevando a cabo muchas negociaciones para que el club mejore en todos los aspectos. A niveles generales estoy muy contento y con mucho esfuerzo a nivel personal pero, creo que, nuestra idea es tener ese diagnóstico lo más pronto posible y de la manera más real posible para, a partir de ahí, que tenemos el objetivo marcado en un punto muy concreto en el futuro, empezar a caminar hacia donde queremos ir. Llevar ese rumbo y ese crecimiento en todos los sentidos.

Trofeo Colombino Hay una situación de la que estamos a expensas con un equipo internacional pero, no sabemos si se podrá llevar a cabo o no esta temporada

- ¿Qué le lleva a este nuevo Recre para luchar y recuperar el Trofeo Colombino, partidos amistosos y los palcos del estadio?

- Lo primero que queríamos conocer dentro de ese diagnóstico que estamos realizando era la situación en la que se encontraba todo esto. Sabíamos lo que estaba en la calle, que había un contrato que estaba judicializado frente al club y de tres personas que habían sido dirigentes anteriores con un delito de estafa y una querella criminal por la que se le imputaban hasta cinco años de cárcel. Nosotros queríamos conocer la situación y la posibilidad de resolución de ese contrato. Han sido varias semanas de negociación con esta empresa en la que al final se ha llegado a un acuerdo muy beneficioso para el club que le va a suponer menos del 10% a nivel económico de lo que podría haber supuesto a la entidad si hubiese perdido ese juicio y a nivel penal lo que hubiese recaído sobre estas personas. En líneas generales el acuerdo es muy satisfactorio y se hará público y conocedor a todos los accionistas en la próxima junta general extraordinaria al final de año. Esto nos ha llevado a recuperar la explotación y gestión de los palcos, los partidos amistosos en el Nuevo Colombino y el Trofeo Colombino.

Para nosotros y para el club ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado en el poco tiempo que llevamos. Esa seña de identidad como es el Trofeo Colombino es muy importante. No se ha estado realizando en los últimos años, todavía no se conoce si se podrá celebrar esta temporada porque estamos negociando con algún equipo. Lo que está claro que el Trofeo pasa de nuevo a ser del Recreativo de Huelva tras una gestión que se cedió y no salió bien, y al fin, hemos podido liberarlo.

El Trofeo Colombino está en el aire. Hay una situación de la que estamos a expensas con un equipo internacional pero, no sabemos si se podrá llevar a cabo o no esta temporada.

- El Recre ha vuelto al punto de partida. Todo un reto y una gran responsabilidad porque ya solo se encuentra a una categoría del fútbol profesional. ¿Qué espera de la temporada?

- En el aspecto deportivo lo que espero es afianzarnos en la misma. Afianzarnos en una categoría nueva que es muy exigente. Aunque se parece y tiene cierta similitud a la antigua Segunda B, creo que todavía es más competitiva y más dura. Hay equipos de mucha entidad, gran peso económico, y nosotros llegamos con muchas ganas y muchísima ilusión. Llegamos con una masa social importante detrás que no todo el mundo la tiene y eso creo que es una de nuestras mayores señas de identidad.

Jugar cada domingo en casa con el respaldo de esos aficionados nos va a dar ese plus para que el equipo compita a un mejor nivel. Lo que busco, lo que quiero y lo que pido en esta temporada es afianzarnos. Ser un equipo competitivo, intentar mantener la categoría porque creo que en esa situación de estabilidad el club va a crecer. Estamos en la situación que queríamos estar, a un paso del fútbol profesional, y que nosotros, dentro de nuestro proyecto como club, estar en la situación de dar ese salto al fútbol profesional a medio o largo plazo. Para eso es fundamental este primer año, de estabilizarnos, de mantener la categoría y, creo que ahí también creceremos no solo a nivel deportivo sino también a nivel económico, social y, creo que le va a dar un empuje total al club.

- Una temporada para que el equipo ha estado trabajando durante todo el verano. ¿Cómo ha sido esta pretemporada en la que el plantel ha trabajado con mucha incertidumbre?

La pretemporada ha ido bien. Adaptándonos a la situación que teníamos en el club con los fichajes que han ido llegando poco a poco. No es la situación ideal pero si en la situación que nos encontrábamos y el proyecto que queríamos hacer a nivel deportivo ha hecho que jugadores que tenían que salir lo hayan hecho más tarde de lo que nos hubiese gustado y hemos tenido que ir adaptándonos. Una pretemporada en la que el míster ha tenido dificultades también para adaptarse con los nuevos jugadores en el tiempo y ha habido que relativizar a niveles deportivos. Me preocupa más el tiempo que va a hacer para poder conocerse y poder conocer la idea del entrenador que el propio resultado deportivo.

- Llegó de su mano Óscar Arias y estaba la duda de si Abel continuaría en el banquillo. ¿Por qué apuestan por él finalmente?

Fue una decisión muy consensuada por parte de la dirección deportiva con Óscar Arias y Juan Alfaro y después de varias reuniones con Abel. Abel también nos hizo su análisis de lo que había pasado la pasada temporada. Nos dio su idea de qué equipo buscaba para Primera Federación y conocemos al Abel que ya ha estado en esta categoría con el Rayo Majadahonda, clasificando al equipo para play-off, algo muy importante. No es un entrenador novato en Primera RFEF, viene de realizar una campaña muy buena con un equipo que tiene su importancia que lo llevó a esa situación. Para nosotros apostar por Abel unido a que tenía contrato era la mejor situación que se nos podía dar. En base a todo eso pues se está generando esa plantilla con esa unión y esa confección de todas las partes, del entrenador que es muy importante pero también de la dirección deportiva que es la que tiene ese proyecto a medio-largo plazo. Esa fusión es la que va a dar a la plantilla que terminaremos de cerrar cuando termine el mercado.

Continuidad de Abel Gómez Para nosotros apostar por él, unido a que tenía contrato, era la mejor situación que se nos podía dar

- ¿Cómo ve al equipo para la categoría?

Veo un equipo que va a ser difícil de batir. Muy competitivo. Es lo que estamos buscando y es el perfil de jugadores que queremos. Queremos gente que conozcan lo que es la casa y lo que significa estar en este club y el significado de este escudo. Que sea conocedor del entorno del club. Un entorno diferente a cualquier otro, con la masa social que tenemos, venimos de donde venimos y, ese respaldo siempre lo han tenido. Esa competitividad que esperamos que el equipo puede tener, queremos ese compromiso y a la plantilla comprometida, algo que seguro que también se va a dar. Cuando llegan los jugadores y se hace la presentación de las nuevas equipaciones en Aqualon y ven la expectación que eso genera teniendo en cuenta de los equipos de donde vienen y donde eso nunca ha sido así, eso también le impacta al jugador. Cuanto antes el jugador conozca y sepa el entorno en el que se mueve su club y en el que se va a mover él como futbolista creo que eso también lo va a hacer crecer y que el equipo esté mucho más conjuntado, algo que también es importante.

- La cantera ha sido importante en la pretemporada. ¿Apuesta la dirección deportiva por ellos para la liga?

De manera personal es una apuesta firme que tengo. He tenido la oportunidad también de trabajar en la cantera del club y soy un amante del jugador joven. En base a nuestro proyecto deportivo que no es solo del primer equipo sino es un proyecto deportivo de club también entra dentro la cantera. A vista está de la pretemporada que hemos tenido. Ha habido muchos jugadores que son canteranos y que van a estar en exclusividad con el primer equipo. Creemos que esa apuesta nuestra no es a corto plazo, hay que darles su tiempo y su espacio. Son proyectos un poquito más largos en el tiempo pero que el club así se lo hace ver al entrenador y a la dirección deportiva en que el camino el Recreativo de Huelva en el terreno deportivo es mirar hacia la cantera, cuidarla, apoyarla y promocionarla como dirigentes y ellos, desde la parte más deportiva, intentar sacar el mayor rendimiento. Para nosotros es fundamental que haya jugadores de nuestra base formando nuestra plantilla del primer equipo.

Apuesta por la cantera He tenido la oportunidad también de trabajar en los escalafones inferiores del club y, además, soy un amante del jugador joven

- Una de las figuras claves de la temporada pasada fue Manu Galán que encuentra recuperándose de su lesión. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuenta con él el Recreativo de Huelva una vez se recupere?

Manu está lesionado. Él en principio tiene una lesión de larga duración y se estima que esté más o menos en febrero pero hay que ser cautos con él. Son plazos que son muy largos, no hay que tener prisas y ver en el mercado de invierno la situación que se puede generar con él y ver si podemos contar con él para la segunda parte de la temporada o no y eso nos lo marcará el estado de su recuperación en la que él está poniendo todo de su parte. Lógicamente fue la peor noticia que pudo dar el Recre en los últimos partidos de la pasada temporada. Manu está en contacto con el club y es un jugador que nos puede aportar mucho cuando esté al 100% y estamos deseosos de que llegue es momento.

- El Recre ha superado los socios que tuvo en la última temporada en Segunda B. Esa era la barrera a batir cuando se presentó la campaña. ¿Qué supone esto? Una afición que también es muy exigente, un peso con el que también cargan los jugadores.

Es una exigencia pero a la vez es un reto. No es lo mismo jugar en un estadio vacío o semivacío que en uno lleno o semilleno y eso es lo que se va a dar aquí cada jornada en el Nuevo Colombino. Creo que eso al jugador le gusta, le motiva, le atrae y le hace también subir ese nivel de autoexigencia y, para nosotros, es fundamental. Mientras más personas vengan al Colombino, ya no en aspecto puramente económico, sino que un jugador en el campo note ese apoyo, ese aliento, ese empujón que sucede aunque sea de forma alegórica, eso aparece y para el profesional es muy importante. Para el club, más allá de que nos pueda suponer una presión, lo que tenemos que ser capaces de analizar y de darle el contexto necesario al jugador de que eso está, de que no es algo nuevo. El club tiene su historia, tiene su presente y su futuro y tiene a su afición incondicional que es incondicional, que está ahí y eso no debe sorprender a nadie. El jugador que llega nuevo tiene que adaptarse lo más rápido posible, nosotros vamos a ayudar con eso, para conocer la casa y conocer ese movimiento de aficionados que hay detrás. Esos seguidores que nos van a dar las alas a nuestros jugadores y es lo que creo que va a pasar.

- Lástima que no acompañen las arcas...

La masa social viene acorde con la potencia económica en el resto de clubes pero eso en nuestro caso no ocurre, pero tenemos una masa social muy por encima de nuestras posibilidades económicas. Creo que esto al final es un deporte, donde a veces se gana y otras se pierde, conocemos la cara más amarga del deporte por saber de donde venimos. En una de las pocas veces que se hace una restructuración de las categorías nos toca a nosotros ese descenso y nos toca a nosotros descender dos en una misma temporada. Nosotros lo sabemos y que son cosas que pasan y no se han podido evitar pero también hemos conocido esa cara buena en otros momentos entonces está bien recuperar esa parte positiva y pensar que la cosa va a salir bien.

- Pero con una competencia feroz.

Al final esto es un juego, es un deporte y hay muchos clubes que optan a lo mismo. Siempre hay sorpresas positivas y negativas, y ¿por qué nosotros no vamos a tenerlas? Esa parte de juego, lúdica, de fortuna va a estar ahí siempre y lo que hay que hacer es trabajarla cada día un poquito más para que caiga de nuestro lado y no ponernos ningún tipo de parapeto, no ponernos ningún obstáculo nosotros, que sea la competición y los rivales. Que sea cada semana la que nos diga dónde vamos a estar. En el primer partido va a haber tres puntos en juego, vamos a ir a jugarlos y a ganarlos y así durante todas las jornadas y vamos a hacer lo mismo. No vamos a salir con los brazos bajados cuando nos enfrentemos quizás al Málaga porque viene de Segunda División, el equipo a batir, no vamos a salir diciendo que ya hemos perdido. Los partidos hay que jugarlos y en eso estamos trabajando y se que Abel eso lo va a conseguir. Para mi tiene un mérito increíble lo que consiguió el año pasado con el entorno que tuvo en todos los aspectos e hizo que la plantilla estuviese unida y consiguiera su objetivo.