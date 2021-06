"Se va a apostar todo al primer equipo y que la cantera del Recreativo tire con lo que sobre"

Jesús Vázquez ha puesto fin a una nueva etapa en el Recreativo de Huelva. En el verano de 2019 Manolo Zambrano le ofreció unirse al proyecto del club como coordinador de la cantera, cargo que ha desempeñado hasta ahora, siendo además entrenador del Atlético Onubense desde enero, cuando Antonio Calle subió al primer equipo. Se va dolido por las formas, pero orgulloso del trabajo realizado en estos dos últimos años pese a la escasez de medios.

“No me esperaba esta decisión, confiaba en seguir llevando a cabo alguna labor dentro de la cantera; sabía que entraría gente nueva en el club para llevar la dirección deportiva, pero creía que era un buen momento para crecer, para sentar unas bases en la estructura del club, esa era mi ilusión...”, asegura el de Santa Olalla del Cala.

“Siempre he sido sincero y directo con quienes toman las decisiones, pero por lo visto en su cabeza tienen otras cosas; lo que menos me esperaba es que me lo comunicasen de esta forma, que es lo que peor me ha sentado: fue una conversación de cinco minutos con Dani Alejo. En el entorno se escuchaban rumores desde hace tiempo, porque aquí no hay reuniones secretas, se sabía un poco quién iba a entrenar al filial (al final Jaime Díaz, ex del Aroche), te enteras de cosas casi sin querer... Mi comunicación con el club y con la propiedad ha sido clara y directa, y no pasaba nada por levantar un teléfono y decirme 'Jesús queremos hacer esto', es lo que he echado de menos”, se lamenta.

Añade que “Alejo llega sin conocerme de nada, sin saber lo que se ha hecho en la cantera, y va a tomar decisiones cuando creo que no es la persona adecuada porque no tiene la información que debe tener. Echo de menos esa cercanía y ese contacto del consejo y la propiedad; yo no quiero estar eternamente en el club, pero no me esperaba que me lo anunciaran de esta forma”.

Con el actual presidente del Decano, José Antonio Sotomayor, apenas ha tenido contacto. “Hace poco, en el estadio, tuvo unas palabras emotivas y cariñosas conmigo, me dijo que es ley de vida y que en otro momento podría volver al club. He tratado poco con él, pero posiblemente del consejo de administración son las únicas palabras cariñosas que he recibido, además de una persona que apenas me conoce, y se agradece, pero no he recibido nada de nadie más salvo mis compañeros de trabajo y llamadas de teléfono, pero de los que toman las decisiones, ni una explicación ni una muestra de cariño. No me considero más recreativista que nadie, pero hay que hacer las cosas bien y si se cierra una etapa, hacerlo de la mejor manera posible, porque antes de nada somos personas, y esa es la herida que me llevo de algunos con los que he compartido más tiempo y son los que menos me han mostrado ese cariño”.

De estos dos años de trabajo con la base del Decano se queda “con el grupo que hemos formado en la cantera, un grupo increíble, que ha trabajado de forma incansable con escasos recursos, que ha echado muchas horas por el bien de los chavales; son más de 50 personas entre entrenadores, ayudantes, delegados... que trabajan casi altruistamente, porque las ayudas que reciben son mínimas y no al día, pero aún así lo dan todo para que la cantera siga creciendo. En estos dos años apenas ha habido cambios de técnicos en la base, es de lo que más orgulloso estoy y es el futuro del club, que debe dotar a la cantera de más recursos. Creo que en esta nueva etapa del Recreativo se va a cambiar la estrategia y entiendo que mi línea no iba con lo que quiere el club, por eso me veo apartado”.

Desde el Decano ya se ha anunciado que la renovación será de gran calado. “Hay gente muy válida en la cantera y antes de tomar cualquier decisión deberían sentarse y escucharles, hay muchos entrenadores válidos por su experiencia y sabiduría y sería un error echarlos a todos. Hay que saber qué modelo quieren poner en marcha, ver los perfiles... pero si en el primer día vienes con la idea de cambiar todo porque lo que hay no funciona, me gustaría saber quién le ha dado esa información a Alejo, porque él no tiene conocimiento de lo que se ha trabajado, de lo que se ha intentado crear... hay cosas que se han hecho y, si son inteligentes, pueden tener recorrido. Alejo tiene que informarse y luego decidir, que es lo que yo hice cuando llegué en 2019, pero venir y cambiarlo todo porque no te guste es muy atrevido por su parte”.

La temporada del primer equipo ha sido un desastre con dos descensos de categoría, y parece que también lo haya sido en la cantera, pero Jesús Vázquez pide que se diferencien ambos casos. “Meterlo todo en el mismo saco sería injusto porque no tienen nada que ver. Tengo la sensación de que la cantera seguirá en un segundo plano, y se va a apostar todo al primer equipo y que la cantera tire con los recursos que sobren. La temporada de la cantera ha sido más que aceptable salvo el infantil; los equipos se han mantenido, y el que quiera buscar resultados como excusa, que los busque porque se encontrará una sorpresa. No sé si el fracaso del primer equipo nos ha pasado a todos por encima, quiero pensar que no es así”, reflexiona el ex jugador del Recreativo.

A la hora de hacer valoraciones, también hay que contar con los recursos que se han tenido. “En nuestro caso han sido los mínimos posibles, hemos intentado tener los cuerpos técnicos lo más completos posibles, sólo dos equipos no han tenido preparador físico, y hemos estado limitados en medios materiales y a nivel humano para hacer análisis, para seguir viendo chavales... hemos tenido las necesidades mínimas cubiertas para competir de manera digna, pero los campos están como están, los temas de fisios, de nutricionistas y demás están casi olvidados, hemos estado en manos de la mutua teniendo que desplazarnos a Sevilla en algunos casos de lesiones... de eso me quejo, que no hay infraestructuras y sería importante crearlas”.

Por último, sobre el futuro Jesús Vázquez asegura que “me gustaría seguir en el mundo del fútbol, estar preparado por si se abre otra puerta bien como técnico o en la dirección deportiva, con ganas de asumir nuevos proyectos. ¿Volver al Recreativo? Nunca se sabe, es una puerta que no me voy a cerrar, es mi club, mi equipo. Agradecerle a los aficionados todas las muestras de cariño y desearle al Recreativo la mejor de las suertes, y a la cantera que tengan un año bonito para que los chavales sigan creciendo y puedan llegar al primer equipo”.