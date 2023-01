Javier Hyjek y Josema Gallego, nuevas caras en el Nuevo Colombino

La sala de prensa del Nuevo Colombino ha dado la bienvenida a Javier Hyjek y a Josema Gallego. Dos de las nuevas incorporaciones al plantel recreativista en el mercado de invierno. El Decano va encajando piezas para afrontar el resto de la campaña.

Ambos jugadores ocupan fichas sub -23 y cada uno de ellos aportará diferentes aspectos al juego del conjunto de Abel Gómez. El hispano-polaco dará calidad al centro del campo mientras que el gaditano, Josema Gallego reforzará el lateral izquierdo.

Acompañados de Dani Alejo, director deportivo del Recreativo de Huelva, han sido presentados en la mañana del miércoles. Los jóvenes llegan a Huelva en un momento caprichoso de la temporada en el que el Decano se prepara para cumplir con su objetivo y esto es máxima responsabilidad de sus hombres por lo que los recién llegados se enfrentan a un gran reto.

Hyjek llega al Recre "muy ilusionado" tras su etapa en la primera división polaca con la camiseta del Slavia de Breslavia, equipo en el que "no disfrutada de todos los minutos" que el centrocampista hubiese deseado por lo que aceptó la oferta del Decano donde espera poder "ayudar al equipo" para pelear por "este gran reto". El recreativista, formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, se siente "con muchas ganas de empezar" en un club en el que tendrá que aportar "lo máximo posible a nivel colectivo" para conseguir el objetivo.

El hispano-polaco "se adapta a todas las posiciones" y reconoce que le gusta "tener el balón y tirar para adelante". Lo tendrá que hacer a partir del domingo, primera cita con la afición del Nuevo Colombino, porque "lo importante" es que lo "conozcan dentro del campo".

Por su parte, el gaditano Josema Gallego, procedente del Ceuta de Primera Federación, llega al equipo "para aportar todo lo que pueda de forma individual" porque si "todos piensan así" podrá "conseguir el ascenso".

El jugador ya disputó algunos minutos en el encuentro del pasado domingo ante el Yeclano por lo que tendrá que "dejarse la piel para ganar un hueco en el once". El defensa "no se fija en que sea sub 23" sino en "hacer bien su trabajo" aspecto que destaca que "no va a faltar".

Gallego pese a su corta edad cuenta con una amplia experiencia, en el curso anterior disputó 23 partidos y cerca de 2,000 minutos con el Badajoz en Primera RFEF. Es un lateral que se "centra en defender" pero le gusta "subir la banda" porque también "ha jugado más adelantado". Al gaditano le apasiona "tener el balón en salidas pero también en línea de tres cuartos".

La llegada de estos dos futbolistas al Decano se une a la de Sergio Chinchilla, Antonio Salinas y Mario Robles. Aún queda mercado por delante pero el Recre debe incorporar cuanto antes a un nueve que lo ayude a pelear por generar más situaciones de ataque que lo acerquen a su objetivo. En los próximos días se tendrán que producir más movimientos.

El Recre se enfrenta este domingo al San Roque de Lepe en el Nuevo Colombino (17:00). Un derbi onubense en el que cada conjunto pelea por un objetivo diferente. El Decano necesita ganar para recortar distancias con el Antequera y acercarse a la primera plaza; y el conjunto lepero luchará para llevarse los tres puntos que le ayuden a alejarse de la zona roja de la clasificación.