Un inicio de año para olvidar en el Recreativo

El inicio de 2021 está siendo lamentable para el Recreativo de Huelva, que ha pasado de luchar por el tercer puesto a finales del pasado año a verse en la zona de permanencia cuando sólo restan dos jornadas para el final de la primera fase.

El conjunto albiazul es el segundo peor equipo del subgrupo 4A en lo que llevamos de año, pues sólo ha sumado ocho puntos en 8 partidos. Con los mismos puntos en los mismos encuentros están el colista Marino y Marbella, y por debajo únicamente se encuentra el Algeciras, que sólo ha conseguido 7 puntos. Los mejores en estos dos últimos meses de competición son la Balona con 16 puntos (en 9 partidos), el San Fernando con 14 (8), Tamaraceite y Atlético Sanluqueño con 13 (en 8 y 9 respectivamente), seguidos de Cádiz B con 12 (9) y Las Palmas Atlético, también con 12 y sólo 7 partidos disputados.

En el subgrupo 4B (con el que se cruzará el Decano en la segunda fase), todos los equipos han jugado 8 partidos y sólo dos tienen peores números que los onubenses. Así, el Linares ha obtenido en 2021 16 puntos, el Sevilla Atlético 15, el Betis Deportivo 13, el UCAM 12, el Córdoba, Real Murcia y Ejido 10, Yeclano 8, Rec. Granada 7 y Lorca, 5.

En 2021 el conjunto onubense ha sumado dos victorias (Sanluqueño por 1-0 y San Fernando por 3-1), dos empates (Balona 1-1 y Las Palmas Atlético 3-3) y cuatro derrotas (Algeciras 3-1, Cádiz B 2-3, Marbella 1-3 y Marino 2-1), anotando 13 goles y encajando 16.

El cambio de entrenador no ha sido el revulsivo esperado y el rendimiento de la plantilla sigue estando muy lejos de lo esperado. Y no son sólo los resultados, sino que las sensaciones que transmite el equipo no son nada buenas.

En casa ha perdido la solidez que venía mostrando el equipo, y el Nuevo Colombino se ha convertido en un campo asequible (victorias del Cádiz B por 2-3 y Marbella por 1-3) cuando había sido un fortín casi inexpugnable, ya que sólo el Algeciras ganó en el debut por 0-1 y luego cayeron en Huelva Las Palmas Atlético (2-0), Balona (2-0), Marino (6-0) y Sanluqueño (1-0).

Por si fuera poco, el equipo sigue teniendo muchísimos problemas fuera de casa (lleva más de un año sin ganar a domicilio), y viene de sacar un solo punto ante los dos últimos clasificados, Las Palmas (3-3) y Marino (2-1).

Todo ello obliga a un giro drástico de la situación y a sumar los seis puntos que restan (domingo 12:00 en casa ante el Tamaraceite, y luego cerrar la primera fase visitando al filial del Cádiz) para no agravar aún más la situación. Un descenso parece ya casi inevitable, pero hay que revertir la dinámica para que no sean dos y evitar que la 2020-21 se convierta en la peor temporada en la historia del club.