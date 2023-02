Iago Díaz: "Estamos deseando que llegue el Domingo para recuperar sensaciones"

Día de rueda de prensa en la Sala de Prensa del Estadio Colombino. El mediapunta Iago Díaz y el portero Rubén Gálvez han valorado las sensaciones con las que se enfrentan en la previa del Recreativo-Sanluqueño que tendrá lugar este próximo fin de semana.

El primer fichaje de la temporada se ha mostrado optimista con el enfrentamiento. "Estamos deseando que llegue el domingo para recuperar sensaciones, especialmente con balón", ha recalcado el ex del Avilés. "Sabemos de la importancia que tiene el partido como oportunidad para volver a la senda de la victoria y una renta de nueve puntos y sobre todo para recuperar las sensaciones de juego ofensivo".

Díaz ha señalado que se trata de un partido crucial para los intereses del Decano. "Es un partido clave para alejar a un rival directo y ganar el gol average", ha asegurado. "El mes de diciembre encontramos mucha fluidez, llegando con mucha gente al área, al contrario de los dos últimos partidos donde no estuvimos finos a nivel de juego. Estamos sólidos en cuanto a la defensa, solo necesitamos recuperar las sensaciones arriba".

Sobre su participación, el jugador del Decano ha asegurado que "se siente muy cómodo en diferentes areas, por dentro me estoy encontrando mucho más cómodo que estar pegado a la línea. tengo una forma de jugar diferente, más asociativa y me encuentro muy cómodo".

Dejar una buena imagen

"No solo vale ganar, tenemos que convencer", ha asegurado el jóven futbolista. "Cada uno tenemos que hacer las cosas un poco mejor. La mejora individual es mejora para el grupo. No nos vale con ganar o empatar, hay que sumar de tres y apretar al Antequera".

De la misma opinión es el guardameta Rubén Gálvez quien ha comparecido para analizar el equipo después de dos partidos en los que no se ha conseguido la victoria y ha perdido brillantez. "El equipo solidez defensiva si tiene. Nos está costando porque los nuevos tienen que adaptarse. No hay que dramatizar porque estamos trabajando para salir adelante", asegura Gálvez.

El equipo está pensando en mantener la segunda plaza para irnos a nueve puntos del siguiente clasificado. "No tenemos falta de ambición. Todo lo contrario. Tenemos un plan de partido y vamos a muerte con el. No creo que nos esté llendo tan mal. Llevamos seis jornadas sin perder. Hay días en que no puedes ganar y nuestra idea en estos días es no perder", asegura el guardameta de Aracena.

"Queremos mejorar nuestra faceta ofensiva para sacar nueve puntos al Sanluqueño", explica. "Intentamos hacer salida de balón, tenemos buen pie aunque nos cuesta sin balón. Esto fue lo que nos pasó con el Betis B. Nos tuvimos que acoplar. Nosotros estamos hechos para tener el balón más que para defenderlo".

Acerca de las críticas del ambiente, el veterano jugador "el equipo tiene buenos números, va segundo, vamos a luchar por el primer puesto y al final de temporada ya veremos. No entiendo el drama de jugar el play-off. Nuestro objetivo es llegar al primero pero esta jornada nuestro objetivo es ganar". A la afición el guardameta pediria "tranquilidad" y no crear "un clima negativo".