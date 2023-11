Iago Díaz: "Acepto el rol de entrar desde el banquillo, pero trabajo para también ser titular en el Recre"

Con la humildad y la madurez que le caracterizan, Iago Díaz asegura asumir el rol en el Recreativo de Huelva de entrar desde el banquillo porque "en un club como este hay que aportar dentro y fuera del campo". Reconocía este miércoles en rueda de prensa que se encontraba "muy bien" como titular -al principio de la temporada-, pero "acepto que el míster decida si otro compañero tiene que entrar en esa posición". En este sentido, subraya su respaldo a los jugadores alineados de inicio, dado que "a mí también me gustaría que me apoyasen desde fuera".

Aunque ahora está teniendo un papel más secundario, entrando en las segundas partes -aunque tiene la continuidad de hacerlo en cada encuentro-, "siempre hago todo con el objetivo de aportar lo máximo", reconoce el centrocampista, quien añade que "aquí no tenemos derecho a poner malas caras porque no es beneficioso para nadie".

"No es fácil saltar al terreno de juego desde el banquillo por la dificultad que supone acostumbrarse al ritmo de los partidos. La gente que sabe de fútbol lo sabe bien", explica el catalán. No obstante, "el gol de Juan Villar de la semana pasada evidencia que los jugadores suplentes estamos preparados para hacerlo lo mejor posible".

Del mismo modo, Iago Díaz hacía referencia a otros jugadores veteranos de la primera plantilla que, si bien llegaron como teóricos titulares, no están contando con suficientes minutos. "El nivel de compromiso diario, los consejos, que entrenen a tope, las buenas caras que ponen...son cosas que son de valorar pero que no se ven y hacen que el grupo sea mejor", afirma.

Sobre la temporada, el futbolista avisa de que, aunque "no viene un calendario con equipos de tanta repercusión social o presupuesto como Málaga, Ibiza, Córdoba o Castellón, hace dos jornadas vino el San Fernando al Nuevo Colombino después de ganar al Castellón. No te puedes confiar", resume. Asimismo, no oculta que, en el caso de que el Recre siga sumando, "podemos soñar y tener una experiencia bonita mirando arriba sin la presión de mantener la categoría".

Díaz añade que "nos tenemos que hacer fuerte en los tres de cuatro partidos en casa que vienen", pues "sabemos de la importancia de sacar puntos en el Nuevo Colombino con nuestra gente". Además, sostiene que el equipo viene reforzado después del partido ante el Atlético de Madrid B, "en el que supimos sufrir en los minutos finales y reponernos de un gol del rival".

Precisamente, sobre el estado de ánimo del equipo, Iago Díaz reconoce que "cuando las cosas no salen bien, parece que se pierde el mérito de todo lo que trabajas durante la semana" y fueron las victorias ante el San Fernando y ante el filial rojiblanco las que "nos han levantado el ánimo y nos han hecho creer que podemos hacer cosas importantes en la categoría".

Preguntado también por la afición, la define como "lo mejor que tiene este club" y "sabemos que nos van a llevar hacia arriba cuando no estemos bien". De ahí que espera "una buena entrada el domingo, porque el equipo también lo merece, y vamos a regalarles a los recreativistas un buen partido para disfrutar juntos de una victoria".

El centrocampista catalán también elogió a sus compañeros porque "estamos trabajando mejor las llegadas al área rival, donde nos incorporamos con más futbolista y con mejores centros". "Es para destacar que intentemos ir a por los partidos y que queramos llegar al área con mucha más gente".

Sobre la convocatoria de Rahim con su selección -se pierde el partido del domingo ante el Atlético Sanluqueño-, Iago Díaz lanzó la propuesta de parar las jornadas y que se disputen entre semana como sucede en Primera División. "Es una idea que refuerza ese objetivo de hacer la categoría más profesional", finalizó.