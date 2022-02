Alberto Gallego: "Estaba convencido de que Rubén paraba el penalti"

Alberto Gallego estaba feliz tras la victoria ante el Gerena, consciente de la importancia del encuentro, probablemente el más complicado en las últimas 10 jornadas. “Muy contentos por ellos, el equipo está cada vez más compacto, más sólido y serio, sin afectarnos el gol inicial porque veníamos muy bien; el equipo ha estado muy concentrado y contento con el trabajo en todas las líneas, los que han empezado y los que han salido”.

El entrenador destacó la personalidad del equipo para sobreponerse al gol tempranero de un buen rival: “Esa personalidad la demuestran en los partidos, hoy ha sido más acusada, se ha visto más porque el rival nos exigía mucho más; nos hemos enfrentado a un gran equipo y hemos minimizado mucho sus virtudes y apenas se han podido ver, pero ha sido por mérito del equipo, cada vez somos más compactos, se juega de memoria, sabe lo que tiene que hacer y cada vez va a más claramente”.

¿Ha sido el mejor encuentro del Decano en lo que se lleva de campeonato? “Por la exigencia, por el campo, con tan pocos espacios y ver tantas fases de juego combinativo, con muchas apariciones de línea de atrás, tener superioridades por dentro, pro fuera... ha sido muy completo y estoy contento con los chavales”.

Ismael Barragán ha sido uno de los destacados: “Le ha tocado bailar con la más fea, Antonio, que además atraviesa por su mejor momento de forma porque al inicio de la Liga no estaba tan bien; Ismael ha hecho un gran partido, al igual que todos, desde Rubén Gálvez hasta Bouba, que ha salido al final y le ha costado pero lo ha hecho también bien”.

Sobre el penalti que pitó el colegiado, el preparador albiazul comentó que “Antonio se ha girado y le ha hecho un gesto a Ismael como que tampoco se lo explicaba; no sabemos muy buen porqué (lo ha pitado); hay que tener cuidado con esas cosas porque es el esfuerzo de muchos días y mucho trabajo. También tengo que decir dos cosas, que estaba convencido de que Rubén lo paraba, y también estaba convencido de que si marcaban íbamos a ganar”.

Tras el descanso, Alberto Gallego realizó un cambio táctico, retirando a Chendo y dando entrada a Pata para liberar más a Peter en tareas ofensivas: “Sí, no acababa de ver la conexión entre Rubén Jurando y Chendo, estaban jugando muy separados, iban los dos a buscar el balón, no había rupturas, algo que habíamos trabajado durante la semana, y tampoco he visto a Peter cómodo en el carril y me convencía ese cambio, Peter que acompañara a Rubén Jurado y nos ha dado mucha vida, a lo que se suma que Pata ha estado muy bien en el carril y hemos ganado mucho”.

Cancelo pudo debutar como albiazul, aunque el Recre cargó más su ataque por la banda izquierda que por la derecha: “Nos pregunta muchas cosas porque para él es un sistema nuevo, pero tiene una predisposición muy similar a la de Juanjo, y destaca su capacidad de esfuerzo y sacrificio; es el perfil de jugador que tiene que estar en el Recre”.

Varios jugadores recreativistas abandonaron el terreno de juego, pero no reviste gravedad. “Se encuentran bien, hacía mucho calor y nuestra presión tras pérdidas y los retornos eran constantes, con balón también han hecho muchos kilómetros, pero lo importante es que están bien”.

La afición respaldó una vez más masivamente a su equipo, pese al precio de las entradas (15). “Pelos de punta, emocionadísimos, nos sentimos privilegiados de tener esta afición e intentamos ser dignos de merecer esta afición en los partidos”.

El ascenso está casi en la mano, aunque al técnico no le gustan las cuentas. “Nos divierte más pensar que dependemos de nosotros en cada partido, nos motiva más pensar que tenemos que ganar al Conil el miércoles”, concluye Alberto Gallego, que le dedicó la victoria a Lola, que ha sufrido una reciente operación.